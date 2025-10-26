Los ‘minutos musicales’ llegan a Oncología del Morales Meseguer

La música puede llegar a actuar como un analgésico natural, al tiempo que reduce el estrés y la ansiedad y ayuda a los enfermos a evadirse por unos minutos de la realidad en la que se encuentran. Por ello, alumnos del Conservatorio Superior de Música de Murcia Manuel Massotti Littel se han trasladado con sus instrumentos hasta el Hospital Morales Meseguer, donde han compartido varias piezas con los pacientes ingresados y sus familias.

El proyecto ‘Minutos musicales’ comenzó a realizarse en la UCI -Unidad de Cuidados Intensivos- del hospital murciano y ahora ha ampliado sus horizontes y dado el salto hasta el servicio de Oncología, que recientemente renovó su excelencia en la atención a los pacientes oncológicos al haber logrado renovar el sello de calidad asistencial.

Estas intervenciones no solo aportan un respiro emocional y un momento de serenidad a quienes atraviesan situaciones de gran vulnerabilidad, sino que también generan un entorno más humano y cercano.

La música actúa como una vía de acompañamiento y alivio para el enfermo, reconforta a los familiares en su espera y fortalece el ánimo del equipo sanitario, contribuyendo a un clima de mayor bienestar en un contexto de alta exigencia emocional.

La doctora María Cerón, de la UCI del Morales, reconoce que el proyecto ha ido creciendo en los dos años que se viene desarrollando, lo que ha llevado a que lo conozcan otros servicios, como es el caso de Oncología. La humanización de la asistencia sanitaria se ha convertido en un pilar de la atención que presta la UCI del Morales Meseguer, que ya ha tenido proyectos previos como murales de paisajes dentro de los boxes antes de comenzar con la música.

La doctora Cerón afirma que «la música ayuda a los usuarios, ya que durante esos 20-30 minutos logran evadirse de su realidad y del ambiente de una UCI. Son momentos para emocionarse, reírse y compartir con otros usuarios, por lo que resulta muy positivo».

Para el Conservatorio Superior de Música de Murcia además es un orgullo ver el alcance de la iniciativa ‘Minutos musicales’ en la que se ha hecho una importante apuesta desde el centro. Este proyecto solidario pone de manifiesto la importancia de la música y su potencial como herramienta que mejora el bienestar físico, emocional y cognitivo de los pacientes, al tiempo que beneficia a familiares, sanitarios y los propios músicos del Manuel Massotti Littel.

El Conservatorio se unió a esta iniciativa en el año 2023 y desde entonces han pasado por la UCI del Morales Meseguer un total de 30 alumnos que han realizado actuaciones a solo, en dúo o hasta en formación de cuarteto.

Especialidades como las de saxofón, piano, canto, violín, violonchelo, viola, trompeta y trombón ya han estado presentes y se espera que continúen ampliándose este curso. El objetivo del centro es poder duplicar el número de actuaciones y realizar una programación regular de conciertos hospitalarios. Para ello, el vicedirector del Conservatorio, David Pons, impulsó los créditos solidarios con los que los alumnos participantes obtienen un crédito de libre configuración por su participación.