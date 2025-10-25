"Aunque los precios de la vivienda sigan subiendo, siempre es buen momento para comprar"

Antes de su inauguración, la 19ª edición de la Feria de la Vivienda de la Región de Murcia Reside ya contaba con más de 500 inscritos. Durante la mañana de este viernes, ya eran mil más, lo que demuestra el gran interés de la ciudadanía en adquirir inmuebles en una época marcada por la escasez de este recurso tan esencial y por sus altos precios. No hay gangas a la vista, reconocen los agentes inmobiliarios allí presentes, pero sí muy buenos productos en relación calidad-precio.

El presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Región de Murcia (Apirm), José Ramón Blázquez, reconoce que, en este contexto, la oferta expuesta este año es más cara, pero este no es motivo para que nadie se eche atrás. "Todos los años me han preguntado si era un buen momento para comprar y siempre he dicho que sí. El tiempo me ha dado la razón. Desgraciadamente, los precios están subiendo, por eso creo que quien encuentre una vivienda que le satisfaga debe comprar", aconseja.

Una mujer se interesa por una promoción de viviendas en la ciudad de Murcia en la feria Reside 2025. / Juan Carlos Caval

Julia Denysova, asesora de MIE Homes, llega a la feria con dos apuestas fuertes: viviendas de obra nueva en el centro de Murcia. Para empezar, desde 165.000 euros están a la venta pisos de una habitación en el edificio que se va a levantar en lo que antes era el huerto urbano del barrio de Santa Eulalia. Además, trae el Palacete, un antiguo edificio que se está reformando entero en la calle Saavedra Fajardo de Murcia. "Con techos de tres metros", añade. Aquí se sube algo más: desde 207.500 euros (una habitación). Denysova agradece que en la Región de Murcia haya una mayor "bonificación para jóvenes" a la hora de comprar vivienda porque "les alivia bastante".

Desde 295.000 euros quiere vender Francisco Zogo, de Ikonia Homes, una casa de dos dormitorios en el edificio plurifamiliar Támesis, en la zona del ZigZag de Murcia, muy cerca de la parada del tranvía de la Avenida Príncipe de Asturias. Muy buenas calidades, asegura. Con garaje y trastero. Consciente de la subida que han mantenido los precios en los últimos años, reclama "más ayudas para los compradores", y lamenta que los requisitos para acceder a vivienda de protección oficial (VPO) sean, en muchas ocasiones, "inasumibles". En esta comercializadora están "buscando suelo".

Una casa con una habitación en el edificio que se va a levantar donde estaba el huerto urbano de Santa Eulalia cuesta 165.000 euros

Profusa está presentando el segundo residencial Montevida, con el edificio Natura Vallis 2 y Villas Buenavista. Además, en la zona norte tienen Porta Castellar. Los precios van desde los 270.000 euros hasta el medio millón, según tamaño. En el gran estand de Condestable Home Shop hay todo tipo de ofertas, desde adosados por más de 320.000 euros en Altorreal hasta pisos "para inversores" por menos de 100.000 euros en Guadalupe.

Open Club tiene un nuevo lanzamiento en El Carmen con viviendas desde 160.335 euros para inmuebles de 2, 3 y 4 dormitorios. Para quien se lo pueda permitir, venden viviendas unifamiliares en La Flota por más de 600.000 y por un precio algo inferior (no mucho) en la zona norte. En la misma zona se está levantando la Torre Boutique con unos precios por apartamento que parten de los 278.000 euros.

Portal inmobiliario profesional Entre los estands se encuentra Singularess, un portal inmobiliario profesional "donde las agencias especializadas publican en exclusiva, antes que en ningún otro sitio, sus ofertas", explica Teresa Rodríguez. Cuenta con sello de calidad distintivo, por lo que se aseguran de que allí solo se encuentren anuncios de profesionales, dotando al servicio de "seguridad" ante los compradores. "Además, también encontrarán ofertas especiales y descuentos", afirma Lorena Garre. Son las propias agencias inmobiliarias las que decidieron unirse para lanzar este portal ante la mala reputación que está sufriendo el sector por culpa de las ofertas falsas o engañosas.

Primera feria con el modelo de vivienda asequible

El consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, inauguró la feria que se celebra en el Sercotel Amistad y desde allí anunció que el inventario de suelos municipales ha ampliado a 3.162 las viviendas protegidas que se podrán construir gracias al nuevo modelo de vivienda asequible de la Región de Murcia (Vivas).

De izquierda a derecha, el director general de Ordenación del Territorio y Arquitectura, Javier Rollán, el concejal de Planificación Urbanística de Murcia, Antonio Navarro, el presidente de Frecom, José Hernández, el presidente de APIRM, José Ramón Blázquez, el consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, el secretario general de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, José Francisco Lajara, la directora general de Vivienda, María Dolores Gil y la directora de APIRM Beatriz Menéndez. / CARM

"La compilación de suelos es una herramienta pionera y viva que se va actualizando gracias a la colaboración de los ayuntamientos, con la última incorporación el inventario pasa de 136 parcelas a 153, sumando 16 suelos urbanos más, lo que permitirá que aumente la previsión de viviendas construidas destinadas a jóvenes y familias de rentas medias", señaló.

De esta forma, el inventario aumenta la edificabilidad de los suelos urbanos, que alcanza los 210.834 metros cuadrados, y la de los urbanizables, que asciende a 1.108.107 metros cuadrados, "lo que permitirá la construcción de 2.108 viviendas en suelo urbano, que crecerán en más de mil si son protegidas", explicó el consejero.

El inventario de suelos para construir vivienda asequible se amplía, por lo que se podrán crear más de 3.000 inmuebles de este tipo

José Ramón Blázquez, de Apirm, confía en que con Vivas se termine consiguiendo rebajar el precio de la vivienda, pero apremia a, en paralelo, solucionar otros temas, como los "problemas de mano de obra", ligados a los altos costes de construcción. "Si bajaran impuestos, sería muy interesante. Si, a la vez, se incorporan ayudas para compradores y promotores en los planes de vivienda, también sería muy importante", añadió.

El concejal de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Murcia, Antonio Navarro Corchón, reclamó un pacto de estado de vivienda, al tratarse de competencias compartidas. "Por un lado, el estado, que regula a través de los planes de vivienda una serie de ayudas importantísimas que creo que deben recoger, como la promoción en venta, ayudas a los promotores, a los compradores, a los arrendatarios; y, por supuesto, las comunidades autónomas, que tienen la competencia exclusiva de vivienda; y también los ayuntamientos, que tenemos las competencias en materia urbanística y tenemos importantes bolsas de suelo", explicó.

Adelantó que desde el Ayuntamiento de Murcia van a "dinamizar todo el patrimonio público de suelo urbanizado, es decir, las parcelas que se han obtenido a través de la gestión urbanística". Ese 10% de aprovechamiento "debe y va a volver al mercado para que se pueda construir vivienda asequible", aseguró.