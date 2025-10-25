III Premios Fundación Isaac Peral: Un reconocimiento al talento que impulsa el futuro industrial de la Región

El Puerto de Cartagena volvió a mirar al futuro. Bajo las luces del Espacio Cuarentaytres, entre conversaciones cruzadas de empresarios, investigadores, militares y académicos, la tercera edición de los Premios Fundación Isaac Peral se convirtió en una reivindicación de la innovación como motor de identidad y progreso para la Región de Murcia. En una ciudad marcada por la historia del submarino, los galardones volvieron a recordarle a la industria de la Región de Murcia que su porvenir se construye -como hiciera Isaac Peral- desde la innovación, el talento y la colaboración.

La gala, conducida por la periodista María Pina, abrió con las palabras de la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo. “La actualidad sigue girando en torno a Isaac Peral porque se están construyendo los submarinos del presente y del futuro”, afirmó la regidora, aludiendo a la serie S-80 y al orgullo compartido por la Armada, la Universidad y las empresas que han hecho posible ese avance.

La alcaldesa recordó además la próxima musealización del submarino Tonina, en un nuevo espacio en el Espalmador que consolidará a Cartagena como “ciudad del arma submarina”. “Ese proyecto”, añadió, “será un referente, y se necesita el trabajo de todos”. Su discurso, con referencias a la cooperación entre el ámbito civil y militar, sirvió de preludio para una noche que reivindicó el mismo principio: la innovación se sostiene solo cuando ciencia, empresa e instituciones reman en la misma dirección.

Gor Factory

El primer galardón de la noche, Premio a la Empresa del Año, recayó en Gor Factory, líder europeo del textil promocional y corporativo. Su presidente y fundador, Fernando Rubio, recibió el reconocimiento de manos de Juan Jesús Lozano, Director Región de Murcia en CaixaBank, e Ignacio Conesa, patrono de la Fundación y miembro del Consejo de Administración de Zamora Company, y resumió la filosofía que ha llevado a su compañía a consolidarse en más de 80 países: “Contamos con un centro especial de empleo que integra a más de 240 personas con discapacidad y una plantilla de más de 750 profesionales”, explicó Rubio en una pequeña entrevista que mantuvo in situ con la presentadora, María Pina, subrayando la estabilidad, la formación y el entorno humano como pilares de su modelo.

En Gor Factory, la sostenibilidad no es un apéndice, sino un modo de producir. “Plataformas en 24 idiomas”, “presencia global” y “entornos tecnológicos ejemplares” se repitieron en su intervención como prueba de que la digitalización puede convivir con la inclusión y la responsabilidad social.

Carlos García Izquierdo

La segunda ovación de la noche fue para el doctor Carlos García Izquierdo, profesor de investigación del CEBAS-CSIC y referente internacional en la ciencia del suelo, Premio a la Investigación, un reconocimiento a toda una vida dedicada a la psicología organizacional y al bienestar laboral. “Aunque lleve 30 años investigando, no lo sé todo”, confesó. “Cada vez tengo la sensación de que me quedan muchísimas cosas por descubrir. Pero sigo en activo porque creo que la investigación que hacemos influye de forma positiva en la sociedad, en la vida de la gente”.

García Izquierdo, que recogió el galardón de manos de María Dolores Pagán, directora territorial de Cajamar en Murcia, y Juan María Vázquez, Consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, puso en valor la labor del centro en el que trabaja, capaz de desarrollar una agricultura sostenible y alimentos de calidad pese a la escasa cantidad de agua y unos suelos desertificados.

Fama Sofás

El Premio a la Trayectoria Empresarial recayó en Fama Sofás, galardón que entregaron Miguel Ángel Miralles, Vicepresidente I de la Asamblea Regional de Murcia, y Noelia Arroyo, alcaldesa de Cartagena. La intervención de Félix López, OCHP de la empresa y quien recogió el premio, fue una defensa del humor y la creatividad como herramientas de gestión de una empresa.

“En Fama Sofás decidimos ponernos nombres propios: la jefa de administración es LQP, la que paga”, contó entre sonrisas. “Tenemos una cortina de 20 metros que dice: ‘No es Just in Time, es ‘olivica comía, huesecico al plato’, cuyas siglas son OCHP, mi cargo’”.

Pero detrás del chascarrillo se escondía una filosofía seria: la innovación como ADN y la tecnología al servicio de la artesanía. “Gracias a la competencia asiática nos dimos cuenta de que teníamos que personalizar. Y para personalizar, había que innovar”, explicó. Hoy, Fama Sofás presume de ser la empresa del sector con más patentes en España. “Todos los años conseguimos cinco o seis patentes”, afirmó.

Cementos La Cruz

El Premio Manuel Torres al Proyecto Innovador del Año fue para Cementos La Cruz, por su proyecto Eraclitus, una apuesta que, en palabras de su consejero delegado Antonio Ballester, que recogió el galardón de manos de la vicepresidenta de MTorres, Yolanda Torres, y la Consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López, “rompe 200 años de tradición en la formulación del cemento Portland”.

“El 8% de las emisiones de CO2 del planeta provienen de la producción del clinker”, recordó Ballester. “Con Eraclitus reducimos la huella de carbono, sustituyendo parte del clinker por productos sostenibles y de economía circular”.

Almirante Aniceto Rosique

En esta tercera edición de los premios, se concedió por primera vez el Premio Fundación Isaac Peral de Honor, entregado al Almirante Aniceto Rosique Nieto, por su trayectoria en el ámbito de la defensa naval y su impulso a la innovación tecnológica. Durante su intervención, Rosique recordó que su labor actual en el Ministerio de Defensa se centra en “producir el mejor retorno industrial de la historia”. “Tenemos un presupuesto histórico y una oportunidad empresarial espectacular”, afirmó. “Nuestro reto es hacer cohesión territorial y buscar las capacidades de las empresas, muchas de ellas duales, que trabajan tanto para el ámbito civil como militar”.

Su intervención reforzó el mensaje que había lanzado la alcaldesa al inicio: la defensa y la industria civil comparten la misma raíz tecnológica, y Cartagena, cuna de Isaac Peral, vuelve a ser un punto de encuentro entre ambas.

Como cada año, los premiados recibieron una figura inspirada en el busto de Isaac Peral, reproducida en 3D por el Fablab de la UPCT en colaboración con el Servicio de Diseño Industrial y Cálculo Científico (SEDI-UPCT). Y, como guiño dulce a la tradición, un submarino de chocolate artesanal de la confitería San Vicente, símbolo perfecto de una ciudad que sabe unir memoria e innovación.

Un cierre con visión de futuro

Tras la entrega de premios, tomó la palabra el presidente de la Fundación Isaac Peral, Alfonso Corbalán, quien ofreció un discurso en el que enfatizó la relevancia de las empresas de la Región en el impulso del desarrollo económico y tecnológico: “Esta noche celebramos el talento, el esfuerzo y la capacidad innovadora de nuestras compañías, auténticos motores del progreso regional. Desde la Fundación Isaac Peral, nos sentimos orgullosos de los líderes que, mediante su compromiso con la investigación, la sostenibilidad y la excelencia, fortalecen la competitividad de la Región de Murcia y la posicionan como un referente industrial a nivel nacional e internacional”.

La consejera de Empresa, Marisa López, clausuró la gala recordando que la Fundación, desde su creación en 2017, ha demostrado “que la colaboración público-privada es el mejor camino para fortalecer el tejido industrial y tecnológico de la Región”.

Una amplia representación del ámbito institucional, político, académico y militar se dio cita en la gala: los Almirantes Vicente Cuquerella y Alejandro Cuerda; Diego Salinas, primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Cartagena; Enrique Ujaldón, Secretario General de la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor; Mathieu Kessler, Rector Magnífico de la Universidad Politécnica de Cartagena; José Luján Alcaraz, Rector de la Universidad de Murcia; Juan Luis Pedreño, diputado nacional y portavoz de Innovación del Congreso de los Diputados; Francisco Pulido, Ilmo. Sr. Coronel de la 5ª Zona de la Guardia Civil de Murcia; y Míriam Mendoza, Coordinadora Responsable del Campus de Cartagena de la Universidad Católica San Antonio de Murcia, entre otros.

Tras la gala, los asistentes disfrutaron de un cóctel y de la música del grupo de jazz Katjazz, en un evento organizado por la agencia cartagenera Jaloque Comunicación.

Sobre los Premios Fundación Isaac Peral

Los Premios Fundación Isaac Peral buscan reconocer el esfuerzo y el mérito de aquellas empresas, investigadores y organizaciones que contribuyen al desarrollo económico, tecnológico e industrial de la Región de Murcia, promoviendo un modelo de crecimiento sostenible e innovador. Toda la información sobre esta edición y sus premiados puede encontrarse en la página web de la Fundación: www.fundacionisaacperal.es.

Los galardones han contado con el apoyo y colaboración de entidades y organizaciones como la Asamblea Regional de Murcia, el Ayuntamiento de Cartagena, CaixaBank, Cajamar, Estrella de Levante, Fama Sofás, Grupo Fuertes, Hefame, Lhicarsa, M. Torres Diseños Industriales, SAES y Zamora Company.

Sobre la Fundación Isaac Peral

Las empresas que integran la Fundación son: AMC Global, AURUM, Autoridad Portuaria de Cartagena, Auxiliar Conservera, Bionet, Estrella de Levante, El Dulze Growers, Enagás, Fama Sofás, Fundación Sabic, Grupo Caliche, Grupo Fuertes, Grupo Huertas, Hefame, Hidroconta, Hidrogea, Himoinsa, IDOM, Indra, Instituto de Fomento de la Región de Murcia, MTorres Diseños Industriales, Navantia, Nawter, Postres Reina, Primafrio, Pramac Ibérica, Repsol, SAES y Zamora Company.