Daños por el temporal

El Plan de Ordenación del Mar Menor podría haber evitado los cortes de agua

El PSOE carga contra el Gobierno regional por incumplir la Ley de la laguna salada

Vecinos de San Javier llenan garrafas de agua potable de un camión cisterna, el pasado 16 de octubre, debido al corte del suministro.

Vecinos de San Javier llenan garrafas de agua potable de un camión cisterna, el pasado 16 de octubre, debido al corte del suministro. / Marcial Guillén / EFE

Alejandro Lorente

El PSOE regional ha intensificado la presión para que el Gobierno autonómico apruebe urgentemente el Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente del Mar Menor.

La ausencia de este plan durante más de cinco años, sostienen los socialistas, ha dejado la laguna vulnerable frente a lluvias extremas y a riesgos derivados de la gestión del territorio.

Carmina Fernández, portavoz del grupo parlamentario socialista, destacó que el plan es esencial para ordenar el uso del suelo y proteger la laguna, regulando construcción, roturación y actuaciones en espacios protegidos. Según Fernández, la falta de este instrumento permitió «una barra libre» en el territorio, provocando, por ejemplo, modificaciones de suelo que permitieron que el flujo de agua por las lluvias de la dana Alice se desviara y golpeara la red de abastecimiento, algo que dejó sin agua potable a cerca de 100.000 murcianos.

La Ley de Recuperación y Protección del Mar Menor, de 2020, establecía un plazo máximo de tres años para la elaboración de este plan. Desde el PSOE recuerdan que está demostrado que la transformación desordenada del suelo agrava los efectos de la lluvia, mientras que el ordenamiento permite distribuir el agua y evitar concentraciones que causen inundaciones o daños.

Fernández criticó también que otros instrumentos clave, como el programa de zonas vulnerables por nitratos, exigido por Europa, siga sin implementarse, aumentando la exposición de la laguna a la contaminación y aumentando el riesgo de sanciones europeas.

En cuanto a obras hidráulicas, desde el PSOE destacan que la mayoría son competencia regional, aunque el Estado las ejecuta bajo la declaración de interés prioritario.

El Plan de Ordenación Territorial no solo delimita construcciones e intervenciones, sino que regula la gestión de suelos y aguas para proteger el Mar Menor de fenómenos extremos. Fernández concluyó que su aprobación es clave para revertir años de desorden territorial y garantizar la protección de la laguna.

