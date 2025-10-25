Una fertilización sostenible y precisa en los cultivos hortícolas

Nace Nitrosfera-App, una innovadora herramienta digital diseñada para revolucionar la gestión de la fertilización nitrogenada en los cultivos hortícolas. Creada en el marco del Grupo Operativo de Nutrición Vegetal Sostenible (Nuves), ha sido desarrollada por la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) tras tres años de intensos trabajos de investigación y ensayos en campo, la aplicación está ya disponible de forma gratuita para todos los productores de la Región de Murcia.

«Esta App era uno de los principales objetivos que perseguía el proyecto Nitrosfera, y por fin, tras tres años de trabajos y ensayos, la aplicación está lista para su uso», ha señalado Abelardo Hernández, director técnico de Proexport y coordinador del proyecto. El desarrollo técnico ha corrido a cargo de un equipo del Departamento de Ingeniería Agronómica de la UPCT, dirigido por el catedrático Alejandro Pérez Pastor.

Su principal innovación reside en la capacidad para modelar la mineralización de la materia orgánica del suelo. A diferencia de las metodologías tradicionales, que ofrecen una estimación global, esta novedosa herramienta proporciona balances semanales de la liberación de nitrógeno, teniendo en cuenta variables accesibles para cualquier técnico, como el contenido de materia orgánica del suelo, su relación Carbono/Nitrógeno, la temperatura y la humedad.

La aplicación es el resultado directo de más de 18 ensayos realizados a lo largo de tres años en cultivos comerciales como lechuga, hojas de roble, apio, espinaca y patata. Estos trabajos, llevados a cabo tanto en parcelas comerciales de los miembros del grupo operativo como en la finca experimental Tomás Ferro de la UPCT, han permitido validar la herramienta en condiciones reales de trabajo.