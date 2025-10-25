Política
Los que buscan, los que van a tiro hecho y los que solo están mirando en la feria de vivienda
Familias, jóvenes y propietarios que quieren mudarse se pasan por Reside 2025
Las ventajas de pasarse por la feria Reside si se está buscando vivienda es evidente. «Lo más atractivo es poder ver toda la oferta que hay en obra nueva en la zona de Murcia y alrededores y en toda la Región. En un solo lugar, en un rato, se puede ver, comparar, hablar con los promotores y hacerse una idea de lo que se puede comprar. Es una oportunidad única», explica el representante de los promotores inmobiliarios murcianos (Aprim), José Ramón Blázquez.
No le falta razón. «Aquí hay de todo», comenta Manuel, que ha venido con su pareja, Noelia, en busca de una «vivienda en el centro de tres habitaciones, dos baños y, a poder ser, con piscina». «Que sí, las hay», asegura ella. Tienen muy claro lo que quieren y en media hora ya se han sentado en los estands de varias inmobiliarias de la Feria de Vivienda de la Región de Murcia.
«Están construyendo un montón. Esta es la respuesta para cualquier persona que quiere cumplir un sueño», afirma Manuel. El problema, dicen, es que hay promociones que les interesan que «aún no tienen los precios cerrados».
Cristina no ha venido sola, sino que le acompañan sus padres. «Quieren mudarse por la zona de El Palmar y, al final, nosotros —ella y su pareja— también vamos a dar la prerreserva para una vivienda en esta zona», dice.
Ella ya tiene casa, pero al ver el valor de su vivienda, «que ha subido tanto», le ha hecho pensar en la posibilidad de venderla, «que tiene veinte años», y mudarse a una de obra nueva. «Por una diferencia de unos 30.000 euros o por ahí, pues compensa», afirma. Siempre viene bien tener a los padres cerca, sobre todo si hay niños de por medio.
Una pareja que acompañaba a los padres de ella acaba firmando una reserva para ellos también
El caso de Cristina, de unos cincuenta años, es diferente. Vive sola, «estupendamente», en una casa en el centro de Murcia de tres dormitorios con terraza y balcón. El problema viene ahora: es un tercero sin ascensor.
«Ahora estoy bien, y estoy segura de que dentro de diez años, que tendré algo más de sesenta, también. Pero veo a mi vecina, con más de ochenta, y ya no sé si es buena idea quedarme en ese edificio», declara. La «solución perfecta» es instalar un ascensor, reconoce, pero poner de acuerdo a la comunidad de vecinos y hacer frente a las obras que hay que hacer en la escalera es complejo. «Solo estoy mirando», resume.
Mientras unos miran, otros buscan y otros compran, el número de operaciones en el sector sigue subiendo, especialmente de viviendas de segunda mano porque la obra nueva va creciendo lentamente. «Las medidas son lentas y no es fácil que el mercado reaccione rápido», reconocen los promotores.
- Murcia tendrá en 2026 dos Entierros de la Sardina: fechas y motivos
- Estos son los destinos a los que se podrá volar desde el aeropuerto de Corvera este invierno
- El primer tranvibús ya está en Murcia y amplía el trayecto previsto
- Jaime I y Acisclo Díaz: Estas son las calles que se peatonalizarán en Murcia
- Tres peatonalizaciones como la de Alfonso X se proyectan en Murcia
- Real Murcia & FC Cartagena | Felipe Moreno: pagar, no; cobrar, sí
- El Gobierno aprueba la licitación del desmantelamiento de Puerto Mayor y la recuperación de la Caleta del Estacio
- Un centenar de colegios se interesan por implantar el 'modelo EGB' hasta los 14 años