Los que buscan, los que van a tiro hecho y los que solo están mirando en la feria de vivienda

Las ventajas de pasarse por la feria Reside si se está buscando vivienda es evidente. «Lo más atractivo es poder ver toda la oferta que hay en obra nueva en la zona de Murcia y alrededores y en toda la Región. En un solo lugar, en un rato, se puede ver, comparar, hablar con los promotores y hacerse una idea de lo que se puede comprar. Es una oportunidad única», explica el representante de los promotores inmobiliarios murcianos (Aprim), José Ramón Blázquez.

No le falta razón. «Aquí hay de todo», comenta Manuel, que ha venido con su pareja, Noelia, en busca de una «vivienda en el centro de tres habitaciones, dos baños y, a poder ser, con piscina». «Que sí, las hay», asegura ella. Tienen muy claro lo que quieren y en media hora ya se han sentado en los estands de varias inmobiliarias de la Feria de Vivienda de la Región de Murcia.

Dos personas charlan con una agente inmobiliaria en la feria Reside 2025. / Juan Carlos Caval

«Están construyendo un montón. Esta es la respuesta para cualquier persona que quiere cumplir un sueño», afirma Manuel. El problema, dicen, es que hay promociones que les interesan que «aún no tienen los precios cerrados».

Cristina no ha venido sola, sino que le acompañan sus padres. «Quieren mudarse por la zona de El Palmar y, al final, nosotros —ella y su pareja— también vamos a dar la prerreserva para una vivienda en esta zona», dice.

Ella ya tiene casa, pero al ver el valor de su vivienda, «que ha subido tanto», le ha hecho pensar en la posibilidad de venderla, «que tiene veinte años», y mudarse a una de obra nueva. «Por una diferencia de unos 30.000 euros o por ahí, pues compensa», afirma. Siempre viene bien tener a los padres cerca, sobre todo si hay niños de por medio.

Una pareja que acompañaba a los padres de ella acaba firmando una reserva para ellos también

El caso de Cristina, de unos cincuenta años, es diferente. Vive sola, «estupendamente», en una casa en el centro de Murcia de tres dormitorios con terraza y balcón. El problema viene ahora: es un tercero sin ascensor.

«Ahora estoy bien, y estoy segura de que dentro de diez años, que tendré algo más de sesenta, también. Pero veo a mi vecina, con más de ochenta, y ya no sé si es buena idea quedarme en ese edificio», declara. La «solución perfecta» es instalar un ascensor, reconoce, pero poner de acuerdo a la comunidad de vecinos y hacer frente a las obras que hay que hacer en la escalera es complejo. «Solo estoy mirando», resume.

Mientras unos miran, otros buscan y otros compran, el número de operaciones en el sector sigue subiendo, especialmente de viviendas de segunda mano porque la obra nueva va creciendo lentamente. «Las medidas son lentas y no es fácil que el mercado reaccione rápido», reconocen los promotores.