Federico Faus: "Debemos reducir la jornada lectiva, en la concertada damos hasta 7 horas más de pizarra"

Más de 130 compromisarios, delegados sindicales y miembros del Congreso Federal con representación de todos los centros concertados de la Región se dan cita este sábado en Murcia en el V Congreso Federal de FSIE (Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza de la Región de Murcia), encuentro en el que será reelegido Federico Faus, que repite como secretario general durante los próximos cuatro años, y José Linares, que sustituye en la presidencia a Francisco Delgado, que ha ocupado el cargo durante 16 años.

Renueva en el cargo como secretario general de FSIE en la Región de Murcia. ¿Cuáles son los retos y desafíos más inmediatos que se marca en el calendario?

Tenemos varios desafíos importantes que queremos trabajar y negociar próximamente. Uno de ellos, el principal, es el mantenimiento del empleo. Esta es nuestra prioridad, para que no se pierdan plazas de trabajadores de centros concertados y para ello tenemos un acuerdo con la Consejería de Educación para el mantenimiento del empleo y hay que ir mejorándolo según la realidad que nos vamos encontrando, como es el caso de la baja natalidad. Otro objetivo sería seguir manteniendo todos los acuerdos que tenemos firmados con la Consejería, como son los de homologación retributiva, de formación, de pagas extraordinarias y cargos directivos, entre otros. Debemos encontrar también la fórmula para que el acuerdo de jubilación parcial se pueda aplicar en los centros concertados con las nuevas condiciones del pasado mes de abril.

¿Qué supone para los centros concertados el cambio en la jubilación parcial?

En el acuerdo de jubilación parcial el profesor que se va a jubilar reduce su jornada al 25% y el otro 75% lo coge el que entra. Pero las nuevas condiciones obligan a que el nuevo profesor que entra esté contratado al cien por cien aunque sólo haga el 75%, algo que los colegios concertados no podemos asumir si no nos ayuda la Consejería, por lo que nos gustaría encontrar el encaje legal y presupuestario para poder seguir aplicando el acuerdo de jubilación.

En la Región de Murcia la enseñanza concertada tiene un gran peso. ¿Cómo estamos respecto a otras autonomías?

La apuesta de la Administración por la concertada es absoluta. El Gobierno regional busca la libertad de elección de centro de los padres y esto nos ha llevado a crecer en conciertos de Bachillerato y FP y en financiación de Infantil. A nivel nacional, en ese aspecto, somos un ejemplo en conciertos, aunque tenemos una deficiencias en salarios que tenemos que negociar. De salida los sueldos de los profesores de la pública y la privada son iguales, pero a medida que pasan los años los de la concertada pierden porque no tienen acceso a la carrera profesional ni a los sexenios. Queremos negociar que nuestros sueldos no se separen con el paso del tiempo.

¿Existe también diferencia en cuanto a carga lectiva, en la reducción de la jornada, entre pública y concertada?

Uno de nuestros objetivos prioritarios también está en reducir la carga lectiva. Aunque los centros públicos de la Región de Murcia ya llevan tres años con la reducción, los concertados seguimos con 25 horas lectivas. Para nosotros sería muy importante porque en los concertados estamos dando dos horas más de pizarra en Infantil y Primaria y siete horas más de pizarra a la semana en Secundaria, Bachillerato y FP, lo que hace que dispongamos de menos tiempo para atender a los alumnos, preparar las clases y para dar una respuesta adecuada a todas las necesidades educativas especiales que hay hoy en día en el aula. Se nos exigen los mismos requisitos, pero a la hora de impartir clase los profesores de la concertada tenemos mayor carga lectiva, por lo que estamos en conversaciones con Educación para reducirla.

Mencionaba el tema de la natalidad. ¿Han sufrido los centros concertados también el descenso de alumnos en Infantil?

En el ámbito concertado está igual que en el público. De 2008 a 2023 se han perdido 6.500 nacimientos y esos son los potenciales alumnos que no han llegado a las clases. Pero esta reducción de la natalidad nos debe servir para hacer una mejor atención y seguimiento a los alumnos, reduciendo también el abandono temprano.

¿Cómo afronta la concertada el boom de la FP?

La FP es una salida académica y laboral de éxito y la Administración está haciendo un gran esfuerzo para responder a la demanda, pero FSIE pide que en la FP Básica se reduzca el número de alumnos por aula, ya que necesitan más horas de apoyo.