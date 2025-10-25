La Comunidad invertirá 3,4 millones en el Parque Regional de El Valle y Carrascoy hasta 2026

La Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática presentó ayer el plan de actuaciones para el Parque Regional de El Valle y Carrascoy correspondiente al bienio 2025-2026. El documento contempla una inversión total de 3.406.607 euros, destinada a reforzar la conservación, mejorar las infraestructuras y consolidar la educación ambiental como eje central de la gestión del espacio natural.

Entre las prioridades para los próximos años figura la apertura del nuevo Centro de Visitantes de El Valle, cuya musealización se encuentra en su fase final y que aspira a convertirse en «un referente regional en divulgación y sensibilización ambiental», según subrayaron fuentes de la Consejería.

Además, la Administración regional prevé culminar el estudio de capacidad de acogida, regular de forma participativa la red de senderos y rehabilitar las principales áreas recreativas, además de continuar con las labores de prevención de incendios forestales.

Durante la reunión de la Junta Rectora del parque, presidida por la secretaria autonómica de Energía, Sostenibilidad y Acción Climática, María Cruz Ferreira, se presentó también el balance del ejercicio 2024. En este periodo, la inversión alcanzó 1.541.895 euros, un 17,6% más que el año anterior, lo que, según Ferreira, «refleja el compromiso del Gobierno regional con la conservación activa y la mejora del uso público de este espacio natural».

La responsable autonómica destacó que el Parque Regional de El Valle y Carrascoy «se consolida como uno de los enclaves más dinámicos de la Región, tanto por el número de visitantes como por la amplitud de actuaciones en conservación, restauración y educación ambiental». No obstante, insistió en la necesidad de reforzar la concienciación ciudadana para reducir los desperdicios abandonados en el entorno natural.

Entre las actuaciones más relevantes de 2024 figuran la mejora del camino de la Umbría de Carrascoy, con una inversión de 130.145 euros, y la adecuación de la red de miradores, que ha incrementado la seguridad y accesibilidad en lugares emblemáticos como la Cresta del Gallo, la Cantera y la Naveta. También se llevaron a cabo tareas de regeneración forestal en zonas afectadas por incendios y acciones de control de flora exótica invasora, dirigidas a reforzar la salud del ecosistema.

El servicio de Prevención Silvícola y Defensa de Incendios Forestales concentró más de 910.000 euros, destinados al mantenimiento de los equipos de vigilancia, labores de selvicultura preventiva y tratamientos contra plagas, que se aplicaron sobre 249 hectáreas. A ello se sumaron 325.000 euros en limpieza y mantenimiento de áreas verdes.

15.000 visitantes

El parque registró más de 15.000 visitantes durante 2024, gracias a programas de educación ambiental, talleres y actividades de sensibilización. La Junta Rectora destacó la colaboración con entidades locales y sociales, entre ellas la Fundación Fundown, que desarrolla en el Arboretum El Valle el programa Valleverde, centrado en la integración social y la concienciación frente al cambio climático.

El balance concluye que el Parque Regional de El Valle y Carrascoy avanza hacia un modelo de gestión sostenible y participativo, capaz de combinar la conservación del patrimonio natural con un uso público responsable. Como resumió Ferreira, «la clave está en implicar a la ciudadanía para proteger, disfrutar y aprender de uno de los pulmones verdes más emblemáticos del entorno metropolitano de Murcia».