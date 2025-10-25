Alerta amarilla por lluvias y tormentas este domingo y lunes en Lorca y Águilas

La Agencia Estatal de Meteorología ha emitido para mañana aviso de nivel amarillo por tormentas y lluvias que pueden alcanzar 15 mm por metro cuadrado en una hora en la zona del Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas desde las 18.00 de la tarde hasta las 6.00 del lunes 27.

En el resto de la Región, durante la jornada del domingo, las temperaturas sufrirán un moderado descenso. Las máximas llegarán a los 26 grados en Lorca y Murcia, mientras que en Yecla apenas alcanzarán los 22. El estado de los cielos será más inestable. La mañana comenzará con cielos poco nubosos, aumentando a nubosos durante el día con chubascos ocasionales a partir de la tarde, más probables e intensos en las sierras. Temperaturas en descenso, notable para las máximas en el interior, localmente sin cambios en el litoral. Vientos del noroeste flojos, ocasionalmente moderados por la tarde.