Meteorología
Alerta amarilla por lluvias y tormentas este domingo y lunes en Lorca y Águilas
Se pueden alcanzar los 15 mm por metro cuadrado en una hora
La Agencia Estatal de Meteorología ha emitido para mañana aviso de nivel amarillo por tormentas y lluvias que pueden alcanzar 15 mm por metro cuadrado en una hora en la zona del Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas desde las 18.00 de la tarde hasta las 6.00 del lunes 27.
En el resto de la Región, durante la jornada del domingo, las temperaturas sufrirán un moderado descenso. Las máximas llegarán a los 26 grados en Lorca y Murcia, mientras que en Yecla apenas alcanzarán los 22. El estado de los cielos será más inestable. La mañana comenzará con cielos poco nubosos, aumentando a nubosos durante el día con chubascos ocasionales a partir de la tarde, más probables e intensos en las sierras. Temperaturas en descenso, notable para las máximas en el interior, localmente sin cambios en el litoral. Vientos del noroeste flojos, ocasionalmente moderados por la tarde.
- Investigan a un vecino de Molina por tener 6 tortugas moras protegidas en el jardín de su casa
- Murcia tendrá en 2026 dos Entierros de la Sardina: fechas y motivos
- Los autobuses interurbanos estallan y siguen la estela de los urbanos en Murcia
- Estos son los destinos a los que se podrá volar desde el aeropuerto de Corvera este invierno
- El primer tranvibús ya está en Murcia y amplía el trayecto previsto
- Jaime I y Acisclo Díaz: Estas son las calles que se peatonalizarán en Murcia
- Nuevas líneas de autobús y ampliación del horario: ¿Qué cambios plantea el nuevo Plan de Movilidad en Murcia?
- Tres peatonalizaciones como la de Alfonso X se proyectan en Murcia