Tradición y sabor se dan la mano en Calarroz 2025

Calasparra volverá a convertirse en epicentro de la cultura gastronómica del sureste español con la celebración de Calarroz 2025, unas jornadas dedicadas al arroz con Denominación de Origen Protegida que dan comienzo hoy y se extenderán todo el fin de semana en el Auditorio Cine Rosales, dentro del programa anual Gastropaisajes.

La iniciativa, organizada por el Ayuntamiento de Calasparra en colaboración con la Denominación de Origen Protegida ‘Arroz de Calasparra’, cuenta con el patrocinio de la Fundación Estrella de Levante, la Consejería de Agricultura y la Consejería de Turismo de la Región de Murcia.

Calarroz 2025 / Ayuntamiento de Calasparra

El evento contará, además, con la participación activa de asociaciones y colectivos locales que enriquecerán la programación con propuestas culturales y artísticas. La Asociación Cultural y Folclórica Rondalla de Calasparra, la Asociación Banda de Música de Calasparra y el Coro Rociero de Calasparra pondrán la nota musical, mientras que el Comité de Hermanamiento y la Asociación de Amigos del Museo colaborarán con encuentros y actividades culturales.

Uno de los grandes atractivos será la implicación directa de la hostelería local, que sacará sus barras a la calle para ofrecer tapas elaboradas con el arroz con DOP, convirtiendo el entorno del auditorio en un auténtico escaparate festivo y gastronómico.

La presentación oficial de Calarroz 2025 tuvo lugar el 1 de octubre, en la Sala de Catas de Estrella de Levante, con la participación de la alcaldesa de Calasparra, Teresa García; el responsable de comunicación y relaciones externas de Estrella de Levante, Yayo Delgado; y el director técnico de la DOP Arroz Calasparra, Sergio López. Todos coincidieron en destacar la importancia de estas jornadas como motor de promoción turística, cultural y económica, además de servir como homenaje al producto estrella de la localidad.

Aunque el núcleo central del evento se desarrolla durante estos días, Calarroz 2025 ha ofrecido un mes de octubre lleno de actividades, que comenzaron el día 15 y se extenderán hasta el mes de noviembre. Degustaciones, experiencias gastronómicas, actividades culturales y encuentros sociales completarán una programación diseñada para todos los públicos.

El objetivo de esta edición es seguir consolidando el valor del arroz como seña de identidad de Calasparra y la Región de Murcia, además de ofrecer a vecinos y visitantes una experiencia festiva, participativa y abierta, donde la gastronomía dialoga con la música, la tradición y el patrimonio.

Con Calarroz 2025, Calasparra reivindica una vez más el protagonismo de su arroz con Denominación de Origen Protegida —único en el mundo— y reafirma su apuesta por la unión entre cocina, cultura y turismo sostenible.

Hostelería local

El Ayuntamiento de Calasparra presentó recientemente los ocho bares y restaurantes que estarán presentes en Calarroz 2025, en un acto que tuvo lugar en el Auditorio del Cine Rosales, epicentro del evento el cual ya se encuentra listo para la celebración, y que fue presidido por el concejal de Promoción Turística, Juan José López, quien destacó la amplia programación de actividades y la implicación del sector hostelero en el evento.

Calarroz 2025 ya es una realidad, y es que, estas jornadas dan hoy su pistoletazo de salida arrancando con la exposición fotográfica ‘Paisajes Culturales. Riorges, Donzdorf, Calasparra’, que celebra los lazos entre las tres ciudades hermanadas. A continuación, se inaugurará el Espacio Gastronómico Calarroz 2025, donde chefs de las tres localidades, Lore Nagel (Donzdorf), Brigitte Bonnefond (Riorges) y Óscar Marín (Calasparra), protagonizarán un showcooking internacional.

La jornada incluirá además una visita guiada al molino arrocero Finca del Soto (1900), el taller Usos cosméticos del arroz DOP Calasparra, y culminará con el I Certamen de Coros Rocieros Villa de Calasparra, en homenaje a Ángeles Sánchez Olmos, y el concierto gratuito de Albarro 2.0.

Mañana comenzará el día con talleres infantiles de conciliación y el XXXVI Festival de Bandas de Música Villa de Calasparra, que reunirá a la Asociación Banda de Música de Calasparra y la Asociación Cultural Amigos de la Música de Ontur.

A mediodía, el reconocido chef Juan Antonio Pellicer ofrecerá el showcooking ‘Arroces en perol’, y la tarde estará amenizada por el concierto gratuito de Lemon Blue, una banda murciana de soul, Rhythm and blues y funk, y la sesión de DJ J! a partir de las 23:00 h.

El domingo se celebrará el Encuentro con las Tradiciones y la Ofrenda de Espigas de Arroz ‘Reconocimiento 2025’ en la Fuente del Arrocero, seguida del taller de iniciación al sushi con la chef Leticia Navarro (Chiyoco Sushi, Cartagena).

La hostelería local también participará activamente, con ocho bares y restaurantes que estarán preparando in situ sus tapas con Arroz de Calasparra y creaciones de temática libre: Asador el Valle, Tetería Larache, Gran Vía Casino Gastroteca, El Convento Café Bar, Gastro-Bar Matavinos, Constitución Hospedería Rural, Bar Piscina y Tandem Kitchen & Bar.

El hostelero Felipe Rodríguez, del Gastro-Bar Matavinos, resaltó en la presentación la importancia de la colaboración entre los hosteleros, el Ayuntamiento de Calasparra y la Denominación de Origen Protegida para hacer de este un evento grande y perdurable en el tiempo, y ha aprovechado para invitar a vecinos y visitantes a disfrutar de Calarroz 2025.

Por su parte, Juan José López aseguró que confía plenamente en que esta edición tenga igual o mayor acogida que la anterior, ofreciendo un fin de semana lleno de sabor, tradición y cultura en torno al Arroz de Calasparra.