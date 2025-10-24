Las temperaturas volverán a superar los 30 grados este fin de semana en la Región

Las altas temperaturas se resisten a abandonar la Región de Murcia y marcarán el fin de semana previo a la entrada de noviembre con algunos municipios volviendo los 30 grados.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), De cara al sábado tanto Murcia como Lorca y Caravaca de la Cruz alcanzarán máximas de 31 grados, mientras que las mínima más alta la registrará Cartagena, donde ni siquiera la temperatura descenderá de los 20 grados durante la noche. Por lo demás, se esperan cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, y nubes bajas y brumas matinales en el Campo de Cartagena. Temperaturas con pocos cambios. Vientos flojos variables, con brisas.

En la jornada del domingo, las temperaturas sufrirán un moderado descenso. Las máximas llegarán a los 26 grados en Lorca y Murcia, mientras que en Yecla apenas alcanzarán los 22. El estado de los cielos será más inestable. La mañana comenzará con cielos poco nubosos, aumentando a nubosos durante el día con chubascos ocasionales a partir de la tarde, más probables e intensos en las sierras. Temperaturas en descenso, notable para las máximas en el interior, localmente sin cambios en el litoral. Vientos del noroeste flojos, ocasionalmente moderados por la tarde.