El Supremo desestima el recurso del Gobierno regional contra el Plan Hidrológico del Tajo

El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso interpuesto por el Gobierno de la Región de Murcia contra el real decreto que revisa los planes hidrológicos de, entre otros, el Tajo y el Segura, con el objetivo de revertir el primero de ellos para evitar recortes en el agua trasvasable.

La sentencia del Supremo ha rechazado la demanda interpuesta por el Gobierno murciano en abril de 2023 contra el real decreto que fijaba los nuevos planes hidrológicos.

La demanda se formalizó en febrero de 2024, cuando el portavoz del Gobierno de Murcia, Marcos Ortuño, explicó que el nuevo plan hidrológico del Tajo contemplado en ese real decreto conllevaba una reducción del trasvase de agua al Segura "que puede alcanzar 100 hectómetros cúbicos al año", y ello sin ofrecer ninguna "alternativa viable o realista" para sustituir esa agua.

Ortuño argumentó entonces que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico actuaba "con arbitrariedad" en la elaboración de esos documentos, que fueron aprobados en enero de 2023 "sin informes técnicos" e "ignorando deliberadamente" la existencia del trasvase Tajo-Segura.

Según el portavoz del Ejecutivo regional, el nuevo plan del Tajo no tuvo en cuenta las consecuencias sociales y económicas que se derivarán de la merma de aportaciones de agua a través del trasvase.

Otro de los motivos que argumentó el Gobierno autonómico para impugnar el decreto fue que no se tuvo en cuenta la necesaria coordinación entre los planes de cuenca del Tajo y del Segura, puesto que la aplicación del primero sería incompatible con el segundo.

La Comunidad estudia el desestimiento

La valoración de este nuevo mazazo para los intereses del campo murciano por parte del Gobierno regional no ha hecho esperar. Los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma estudian el pronunciamiento del Tribunal Supremo. Fuentes autonómicas recuerdan que el Gobierno de la Región de Murcia recurrió una decisión política del Gobierno de España que "no está basada en ningún criterio técnico o cientifico y que perjudica gravemente a la Región de Murcia y al Levante español".

Desde el Ejecutivo murciano recuerdan que del agua del Trasvase dependen miles de puestos de trabajo en la Región "y no es justo condenar a miles de personas al paro por una decisión ideológica que consideramos nunca se ha justificado técnicamente como es la elevación de los caudales ecológicos en el Tajo".

El Trasvase de Tajo- Segura, añaden estas fuentes, es una herramienta eficaz cuya utilidad ha quedado demostrada especialmente en un tiempo de sequía "donde la cabecera del Tajo ha dispuesto de unas reservas de agua históricas con las que se ha garantizado el consumo y el riego de todo el Levante español". Esta situción, aseguran desde la Administración regional, "hace aún más injustificable y mucho más injusta la decisión del Gobierno de España de aplicar una subida de los caudales ecológicos que supondrá el recorte del 50% del Trasvase Tajo- Segura algo inasumible para nuestros regantes y agricultores".