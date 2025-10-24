Robots, experimentos y descubrir asesinos en serie: la cara más divertida de la ciencia se cita en el Malecón

Experimentos sorprendentes, reacciones químicas, aplicaciones de inteligencia artificial, robots y el efecto de la luz y su color sobre las plantas son algunas de las propuestas que dejarán desde este viernes con la boca abierta a los miles de jóvenes que pasarán por la vigésimo segunda edición de la Semana de la Ciencia y la Tecnología (Secyt) de la Región de Murcia, que durante tres días reúne en el Jardín del Malecón de Murcia a más de 600 científicos y divulgadores para acercar la investigación a todos los públicos.

Este espacio de más de 14.000 metros cuadrados ofrece actividades como talleres, exposiciones, visitas guiadas y demostraciones científicas, experimentos en directo, teatro, monólogos, debates o conferencias, en las que se han implicado científicos, tecnólogos, divulgadores y educadores de hasta 62 instituciones. Además, la Secyt suma talleres infantiles y cuentacuentos, planetario, un gran escenario para actuaciones en vivo y la 'STEMoteka', un espacio lúdico con la ciencia como telón de fondo, con talleres y demostraciones en directo en la que los visitantes pondrán a prueba sus habilidades y aprender sobre tecnología.

Iván Martínez, alumno del colegio Vicente Medina de Molina de Segura, intentaba este viernes reunir las pegatinas de los retos conseguidos durante la gimkana organizada en el recorrido. "Tenemos que ir resolviendo pruebas, leyendo encuestas y contestando las preguntas. La verdad es que está muy chulo, es divertido", explicaba.

Igual que él opina también Francisco, estudiante del IES Pedro Antonio Ruiz Riquelme de Abanilla, que junto a otros compañeros asistía atento a la explicación sobre el funcionamiento de uno de los robots humanoides que se exhiben en este encuentro, uno de los que más curiosidad ha despertado entre los jóvenes. Gracias a esta actividad, los asistentes conocen qué tecnología usa, la utilidad de sus sensores de presión y cómo busca la estabilidad en contacto con el suelo.

Frente a ellos, en otra mesa, una decena de adolescentes se reunía alrededor de Alberto Pintado, criminólogo de la Universidad de Murcia (UMU), quien atraía sus miradas gracias a un divertido juego sobre asesinos en serie con el que intentaba hacer entender a los alumnos que no hay que dejarse guiar por las primeras impresiones. Frente a ellos presentaba algo más de una decena de fotos de personas en blanco y negro y les animaba a descubrir a través de un cartel cuál era un asesino en serie. Entre ellos se encontraba el 'Doctor Muerte', un médico con más de 200 víctimas a sus espaldas, pese a ser quien menos sospechas despertaba entre los jóvenes, que se aventuraban en señalar la foto de un joven, quien no solo no había sido un asesino sino víctima de uno de ellos. "Las apariencias engañan, quienes parecen criminales no lo son y los que no lo parecen, sí", señalaba Pintado.

Esta es sólo una de las decenas de actividades que ofrece la UMU, que acude a la Semana de la Ciencia y la Tecnología con 45 grupos de investigación para poner en valor la importancia de la ciencia para el día a día, según indica el rector, José Luján.

Sus investigadores también han realizado experimentos de química en directo, enseñando a modificar el color y la acidez de compuestos a través de la col lombarda. A la vez que han dado a conocer el proyecto Omemar para mitigar la eutrofización marina a través de las ostras.

La Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) también ha realizado un gran despliegue este año, con investigadores y técnicos que han sacado a la calle lo que se hace en el laboratorio. El rector de la Politécnica, Mathieu Kessler, insiste en que "la ciencia es esencial para nuestras sociedades, ya que nos da las herramientas necesarias para hacer frente a los grandes retos".

Los alumnos de colegios e institutos conocían entre viernes gracias a la UPCT los colores de la luz y su efecto sobre las plantas, con el proyecto WEY-Bot, aprendiendo a diferenciar así entre la luz ultravioleta, la azul-violeta, la verde-amarillo, el rojo y el rojo-lejano.

El uso de sensores para medir el rendimiento de los deportistas mientras hacen ejercicio es otra de las actividades que se muestran en el Malecón gracias a la Universidad Católica San Antonio (UCAM). "Hemos sacado la universidad a la calle, sacamos la ciencia y la investigación, todo lo que se cuece en nuestros laboratorios para que los alumnos lo visualicen", afirma la rectora de la UCAM, Josefina García Lozano.

La jornada de mañana este viernes ha estado más centrada en las visitas de colegios e institutos, cuyos alumnos han aprovechado para conocer más de cerca las posibilidades que la ciencia puede ofrecer. Entre los estudiantes estaban Lucía, Noelia, Naya, Auri, Ainara y Angie, que llegaban a primera hora junto a profesores y otros compañeros del IES Vega del Argos de Cehegín para conocer de cerca la oferta de este año en la que se ha convertido en la cita anual por excelencia de la ciencia en la Región de Murcia.

También lo hacían más de cien estudiantes de quinto y sexto de Primaria del colegio ADN Centro Educativo de Cabezo de Torres. "Durante esta semana ya hemos trabajado en clase distintos aspectos de la ciencia, como la fotosíntesis, y hemos cogido semillas para plantarlas en el colegio", explicaba la profesora Carmen Abellán, quien cree que estas actividades son esenciales para despertar vocaciones científicas entre los más pequeños.

La Semana de la Ciencia y la Tecnología, que ha sido inaugurada por el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, romperá en esta vigésimo segunda edición su techo al contar con un centenar de expositores y más de medio millar de actividades, siempre con el objetivo de acercar la ciencia al público, estimular la cultura del conocimiento, la investigación y el saber científico.

Las actividades siguen en la tarde de este viernes de 17.00 a 21.00. El sábado será de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00, mientras que el domingo es de 11.00 a 14.00 horas. Para más información se puede consultar la web de la Fundación Séneca.