La PAU de 2026 será la más práctica y ya tiene fechas en la Región

La Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) del próximo año 2026 será la más práctica de todas las que se han celebrado hasta ahora, ya que el objetivo es que el modelo evolucione hacia unos exámenes más competenciales en los que los alumnos sepan aplicar los conocimientos adquiridos.

Para los exámenes en la Región de Murcia ya hay fecha: la PAU de 2026 será los días 2, 3 y 4 de junio en la fase ordinaria; y los días 30 de junio, 1 y 2 de julio para la extraordinaria, según confirma la vicerrectora de Estudios de la Universidad de Murcia (UMU), Sonia Madrid.

Además, en esta ocasión los 17 distritos universitarios seguirán un modelo común acordado por la CRUE (Comisión de Asuntos Estudiantiles de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas), que establece el porcentaje de respuestas prácticas que deben tener las preguntas, la puntuación de cada una, el nivel de optatividad de cada asignatura, así como la penalización por faltas de ortografía o falta de coherencia y sintaxis.

Con él se busca «promover la armonización de la prueba en todo el territorio nacional».

La propuesta, que adaptará cada comunidad autónoma, establece una misma estructura de examen, de optatividad, de competencialidad y de criterios de corrección y de evaluación para las diferentes asignaturas.

La UMU ya ha colgado en su web los modelos de examen

Sonia Madrid señala que en la convocatoria de 2026 no hay grandes novedades, «salvo que se avanza hacia un modelo más competencial y que busca homogeneizar la prueba al máximo en todo el territorio».

Los exámenes de la PAU de 2026 serán más prácticos y en asignaturas como Lengua Castellana y Literatura II o Filosofía, por ejemplo, en las que tendrán como mínimo un 70% de preguntas competenciales. En Matemáticas, sin embargo, la competencialidad será de un mínimo del 25% este 2026 e irá aumentando de forma progresiva hasta un 40% en años sucesivos.

Faltas en Matemáticas

Este próximo año cambian los criterios de corrección ortográfica para el caso de Matemáticas, donde no habrá penalización por faltas de ortografía, según recoge el documento elaborado por las Comisiones Estatales de Materia, integradas por más de 570 especialistas de cada disciplina y de los 17 distritos universitarios.

Sobre los errores ortográficos, la UMU ha publicado que en Lengua Castellana y Literatura la deducción máxima por ortografía será de 2 puntos (-0,2 por signo gráfico y -0,1 por tilde). Pudiéndose restar también hasta 1 punto por errores de expresión y hasta 0,5 puntos por la presentación.

El coordinador de la PAU en la UMU, Joaquín Lomba, explica que los modelos de examen de las más de 30 materias ya se encuentran colgados en la web de la Universidad para que puedan ser consultados y trabajados en clase por los profesores de Bachillerato.

Sobre el marco común acordado en la CRUE, dice que deja cierto margen de maniobra y que el tipo de preguntas en cada uno de los apartados pueden requerir respuestas cerradas, semiconstruidas o abiertas.