Morenatti: «Gaza está peor que nunca y hay un interés por tener a la prensa controlada»

El reconocido fotoperiodista Emilio Morenatti, ganador de dos premios Pulitzer, que acaba de regresar de Oriente Medio, asegura que la situación en la franja de Gaza es «peor que nunca» y lamenta la imposibilidad de que los medios de comunicación puedan acceder a la zona: «Hay un interés especial del ejército israelí por tener a la prensa controlada».

Morenatti (Jerez de la Frontera, 1969) ha hecho esas declaraciones en Murcia, donde este jueves ha participado en las Jornadas Nacionales de Comunicación y Defensa que organizan el Colegio de Periodistas y la Asociación de la Prensa de la comunidad autónoma, donde fue presentado por el director de La Opinión, José Alberto Pardo. Tras más de dos décadas cubriendo conflictos armados en todo el mundo, ha estado dos semanas y media trabajando en el área de Gaza, donde ya había estado hace 18 años, y ha lamentado las dificultades que ha encontrado en esta ocasión: «No somos bienvenidos en Israel», ha resumido.

Según ha explicado, esas dificultades se han visto agravadas por el hecho de ser español y la posición crítica con Israel que el Gobierno ha adoptado, sobre todo en los últimos meses, exigiendo el final de la guerra reabierta contra Palestina en octubre de 2023. «En Gaza lo he visto todo peor que nunca: hay más banderas que nunca, más violencia que nunca, más mala hostia que nunca, más de todo que nunca», ha apuntado, y ha lamentado que pese al endurecimiento del conflicto, la prensa no tenga permitida la entrada a la franja, ni siquiera a sus inmediaciones, porque Israel ha establecido una amplia zona de exclusión.

«Hay un interés muy especial del Ejército de tener a la prensa controlada», ha dicho antes de reconocer que es algo que ocurre en la mayoría de conflictos bélicos, porque siempre hay partes interesadas que no quieren que se cuente lo que está sucediendo. A lo largo de su trayectoria, el actual editor jefe de la prestigiosa agencia estadounidense Associated Press (AP) ha fotografiado guerras «empotrado» en ejércitos, principalmente el de ese país en Afganistán, donde trabajó 5 años, pero ahora apuesta por retratar «los rostros de los vulnerables, de quienes sufren la guerra».

Las guerras se libran en las redes

El consejero de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño, inauguró ayer las ‘VIII Jornadas Nacionales de Comunicación y Defensa’ y subrayó que «las guerras ya no solo se libran en el terreno, también en el espacio digital y en las redes sociales» y ha advertido de que una comunicación honesta, profesional y adaptada al nuevo entorno digital «va a ser clave para proteger algo tan valioso como la verdad». Igualmente, Ortuño ha apuntado que el presidente del Gobierno regional preside el Grupo de Trabajo sobre Defensa del Comité Europeo de las Regiones «desde el que la Región de Murcia está defendiendo que las comunidades también debemos tener voz y participar activamente en la construcción de la Europa de la Defensa».