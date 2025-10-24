Ifema Madrid avanza en su proyecto de sostenibilidad y eficiencia energética, con la dirección facultativa de Konery

Ifema Madrid, en el marco de su compromiso con la sostenibilidad y el medio ambiente, está desarrollando un ambicioso proyecto con el objetivo de ser un recinto más eficiente y disminuir las emisiones en los próximos años, que incluye una instalación fotovoltaica, una infraestructura de cargadores de vehículos eléctricos y la adecuación de la urbanización ordinaria asociada.

La empresa especializada en soluciones energéticas, Konery, con 14 años de trayectoria en el sector, es la adjudicataria bajo licitación pública del servicio de redacción de estos proyectos. Además, es la encargada de la Dirección Facultativa y la Coordinación de Seguridad y Salud de los proyectos que incluyen 6,11 MW de potencia solar fotovoltaica y 2,36 MW de cargadores de vehículos eléctricos, con previsión de ampliación.

Ejecución e integración eficiente

Konery, responsable de la dirección facultativa de la instalación fotovoltaica y de la integración de los sistemas de carga para vehículos eléctricos, avanza actualmente en el desarrollo de las labores de asfaltado y canalización en la zona del aparcamiento. Este avance es clave para la actualización de los sistemas existentes y la futura instalación de las distintas infraestructuras energéticas. Para ello la compañía utiliza la última tecnología disponible para asegurar un rendimiento óptimo y una integración eficiente en el entorno de Ifema Madrid.

El proyecto fortalece la infraestructura energética de la institución, contribuyendo además a la descarbonización del sector ferial, al reducir significativamente las emisiones de CO2₂ derivadas del consumo energético convencional.

«La oportunidad de ser parte de este proyecto es un hito importante para Konery y refleja nuestro compromiso con la sostenibilidad, la innovación y el avance de las energías renovables. Este tipo de acciones marcan el camino de la transición energética, visibilizando el compromiso por un modelo sostenible y posicionan a España como referente en la lucha contra el cambio climático», afirma Silvia Moroni, Responsable de Proyectos Energéticos de Konery.

Diseño e implantación de la sostenibilidad

El proyecto cuenta con un sistema fotovoltaico diseñado para generar energía limpia y renovable contribuirá a cubrir parte de las necesidades energéticas del Recinto Ferial.

Además, la instalación de cargadores de vehículos eléctricos, que sustituyen a los existentes hasta el momento y permiten aumentar exponencialmente nuestra capacidad de recarga de vehículos darán soporte a la creciente demanda de movilidad sostenible en la comunidad, mejorando la infraestructura y promoviendo el uso de energías limpias en el sector del transporte.

Este hito posiciona a Ifema Madrid como un referente en sostenibilidad y eficiencia energética, alineándose con los objetivos nacionales y globales de transición hacia un modelo energético más limpio y eficiente. La inversión en tecnologías limpias no solo supone un paso hacia la modernización de sus instalaciones, sino también un modelo a seguir para otras grandes infraestructuras del país.

Konery, con su experiencia en el sector de las energías renovables y su enfoque en soluciones tecnológicas avanzadas, reafirma su liderazgo en proyectos de gran escala, marcando un paso más hacia un futuro energético más verde y eficiente.

