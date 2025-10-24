Golpe al narcotráfico y al crimen organizado con 83 detenidos y una plantación de opio en la Región

Cocaína, cocaína rosa, cinco armas de guerra simuladas, 100.000 pastillas de éxtasis, una pistola… Es parte de todo lo que requisó la Policía en el marco de una operación contra el narcotráfico y el crimen organizado que se saldó con 83 arrestados en la Comunidad murciana. Laboratorios y garitos de droga y hasta una plantación de opio más propia de la zona de Oriente Medio: nunca se había visto en España.

La Policía Nacional llevaba desde mayo de 2024 detrás de estos delincuentes, que actuaban en distintas localidades. La denuncia de un robo a una mujer y a su hijo con discapacidad en Albacete fue el desencadenante. A raíz de ello, los investigadores fueron tirando del hilo.

El delegado del Gobierno en Murcia, Francisco Lucas, y el jefe superior de Policía, Ignacio Del Olmo, fueron los encargados de presentar, en las dependencias del departamento que dirige el primero, la operación.

La última fase de la operación se centró en La Unión y Cartagena, donde se desmantelaron varios garitos donde se vendía droga. Trece registros y 32 detenidos, solamente en este episodio.

“Eran varios grupos criminales que se contrataban”, detalló Del Olmo, que reveló que todo comenzó con vuelcos de droga.

“Es la primera vez que encuentran una plantación de opio en España, no se había detectado hasta este momento”, precisó.

La red “tenía ramificaciones internacionales, pero principalmente estaba integrada por españoles”, destacó el jefe de la Policía.