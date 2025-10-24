El Defensor del Paciente pide a la Fiscalía de Murcia que investigue las esperas para mamografías

La asociación Defensor del Paciente ha solicitado a la Fiscalía Superior de Murcia que investigue de oficio los datos sobre el cribado de cáncer de mama en la Región y el número de pacientes en espera en la Comunidad para someterse a una mamografía. La petición llega motivada por la negativa de la Consejería de Salud a facilitar al Ministerio de Sanidad las cifras sobre el programa de cribado en la Región, siguiendo los pasos del resto de comunidades autónomas del PP.

Carmen Flores, presidenta del Defensor del Paciente, pide al al fiscal superior de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, que actúe de oficio "para proteger los derechos de las pacientes que están a la espera" de una prueba o que no han recibido información, y le solicita que lleve a cabo una auditoria para conocer los datos relacionados con los cribados de cáncer en la Comunidad de Murcia, "con la finalidad de proteger la vida de las mujeres que puedan estar en peligro por una espera o por información errónea de su situación".

Las propias cifras del Servicio Murciano de Salud (SMS) sobre listas de espera muestran que a junio de este año había 1.479 pacientes aguardando para somenterse a una mamografía en la Región, de las que 1.223 no tenían fecha asignada en ese momento, lo que también ha llevado esta semana al PSOE regional a acudir al Defensor del Pueblo.

A esto se suma la decisión adoptada por los consejeros de Salud del PP, quienes se niegan a facilitar datos al Ministerio de Sanidad sobre los programas de cribado de cáncer, una situación que ha tensionado este mismo viernes la reunión del Consejo Interterritorial de Salud, del que se han levantado y marchado los representantes de las autonomías populares.

En el escrito remitido al fiscal superior de Murcia, el Defensor del Paciente le solicita que recabe los datos de cribados de cáncer, como son el número de personas que se han sometido a cribados de cáncer, resultados de los mismos, número de casos detectados, etc. Además, considera necesario conocer los datos de tratamiento y seguimiento de los pacientes con cáncer, incluyendo la efectividad de los tratamientos y la supervivencia.

Carmen Flores llega a señalar que esta petición tiene como objetivo también terminar "con la opacidad" y la práctica de "esconder datos" que "pudieran estar poniendo en riesgo a las afectadas".