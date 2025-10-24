Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Defensor del Paciente pide a la Fiscalía de Murcia que investigue las esperas para mamografías

La presidenta remite un escrito al fiscal superior de la Región ante la negativa de la Consejería de Salud a facilitar los datos al Ministerio de Sanidad

Prueba diagnóstica realizada a una paciente para la detección del cáncer de mama.

Prueba diagnóstica realizada a una paciente para la detección del cáncer de mama. / L.O.

Ana García

Ana García

La asociación Defensor del Paciente ha solicitado a la Fiscalía Superior de Murcia que investigue de oficio los datos sobre el cribado de cáncer de mama en la Región y el número de pacientes en espera en la Comunidad para someterse a una mamografía. La petición llega motivada por la negativa de la Consejería de Salud a facilitar al Ministerio de Sanidad las cifras sobre el programa de cribado en la Región, siguiendo los pasos del resto de comunidades autónomas del PP.

Carmen Flores, presidenta del Defensor del Paciente, pide al al fiscal superior de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, que actúe de oficio "para proteger los derechos de las pacientes que están a la espera" de una prueba o que no han recibido información, y le solicita que lleve a cabo una auditoria para conocer los datos relacionados con los cribados de cáncer en la Comunidad de Murcia, "con la finalidad de proteger la vida de las mujeres que puedan estar en peligro por una espera o por información errónea de su situación".

Las propias cifras del Servicio Murciano de Salud (SMS) sobre listas de espera muestran que a junio de este año había 1.479 pacientes aguardando para somenterse a una mamografía en la Región, de las que 1.223 no tenían fecha asignada en ese momento, lo que también ha llevado esta semana al PSOE regional a acudir al Defensor del Pueblo.

A esto se suma la decisión adoptada por los consejeros de Salud del PP, quienes se niegan a facilitar datos al Ministerio de Sanidad sobre los programas de cribado de cáncer, una situación que ha tensionado este mismo viernes la reunión del Consejo Interterritorial de Salud, del que se han levantado y marchado los representantes de las autonomías populares.

En el escrito remitido al fiscal superior de Murcia, el Defensor del Paciente le solicita que recabe los datos de cribados de cáncer, como son el número de personas que se han sometido a cribados de cáncer, resultados de los mismos, número de casos detectados, etc. Además, considera necesario conocer los datos de tratamiento y seguimiento de los pacientes con cáncer, incluyendo la efectividad de los tratamientos y la supervivencia.

Noticias relacionadas y más

Carmen Flores llega a señalar que esta petición tiene como objetivo también terminar "con la opacidad" y la práctica de "esconder datos" que "pudieran estar poniendo en riesgo a las afectadas".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Murcia tendrá en 2026 dos Entierros de la Sardina: fechas y motivos
  2. Estos son los destinos a los que se podrá volar desde el aeropuerto de Corvera este invierno
  3. El primer tranvibús ya está en Murcia y amplía el trayecto previsto
  4. Jaime I y Acisclo Díaz: Estas son las calles que se peatonalizarán en Murcia
  5. Tres peatonalizaciones como la de Alfonso X se proyectan en Murcia
  6. Real Murcia & FC Cartagena | Felipe Moreno: pagar, no; cobrar, sí
  7. El Gobierno aprueba la licitación del desmantelamiento de Puerto Mayor y la recuperación de la Caleta del Estacio
  8. Un centenar de colegios se interesan por implantar el 'modelo EGB' hasta los 14 años

El Supremo desestima el recurso de la Comunidad contra el plan de Pedro Sánchez de recortar el Trasvase Tajo-Segura

El Supremo desestima el recurso de la Comunidad contra el plan de Pedro Sánchez de recortar el Trasvase Tajo-Segura

El Defensor del Paciente pide a la Fiscalía de Murcia que investigue las esperas para mamografías

El Defensor del Paciente pide a la Fiscalía de Murcia que investigue las esperas para mamografías

Golpe al narcotráfico y al crimen organizado con 83 detenidos y una plantación de opio en la Región

Golpe al narcotráfico y al crimen organizado con 83 detenidos y una plantación de opio en la Región

Robots, experimentos y descubrir asesinos en serie: la cara más divertida de la ciencia se cita en el Malecón

Robots, experimentos y descubrir asesinos en serie: la cara más divertida de la ciencia se cita en el Malecón

Las temperaturas volverán a superar los 30 grados este fin de semana en la Región

Las temperaturas volverán a superar los 30 grados este fin de semana en la Región

AUGC celebra en Murcia su asamblea anual con la vista puesta en las elecciones al consejo de la Guardia Civil

AUGC celebra en Murcia su asamblea anual con la vista puesta en las elecciones al consejo de la Guardia Civil

La Región bate un récord de empleo y supera los 700.000 ocupados el tercer trimestre del año

La Región bate un récord de empleo y supera los 700.000 ocupados el tercer trimestre del año

¿Sabías que la superficie de un pulmón equivale al área de una cancha de tenis?

¿Sabías que la superficie de un pulmón equivale al área de una cancha de tenis?
Tracking Pixel Contents