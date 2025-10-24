La Comunidad tras el rechazo al recurso: el debate sobre los caudales ecológicos no está cerrado

El Gobierno de la Región de Murcia ha reiterado su compromiso con la defensa del Trasvase Tajo-Segura tras conocerse la resolución del Tribunal Supremo, que rechazó el recurso autonómico contra el real decreto que revisa los planes hidrológicos de cuencas como el Tajo y el Segura. La acción del Ejecutivo murciano buscaba revertir el Plan del Tajo para evitar recortes en el agua trasvasable al Segura de cara al año 2027.

Fuentes autonómicas han explicado que la sentencia mantiene los argumentos técnicos aportados por el Gobierno regional y reconoce la evidencia científica que cuestiona la fijación de los caudales ecológicos aprobados por el Gobierno de España. No obstante, el Tribunal Supremo ha considerado que no le corresponde valorar si el Ministerio fijó correctamente esos caudales, ya que ello implicaría un juicio técnico fuera de su competencia. Según las mismas fuentes, esto deja el debate técnico abierto y “deberá resolverse en el próximo Plan Hidrológico Nacional”.

El Ejecutivo murciano subraya que la sentencia “no cierra el debate técnico ni político” y recuerda que la propia resolución indica que “las cuestiones particulares de coordinación entre los planes hidrológicos se plantearán en la propia Ley del PHN”. En este sentido, han insistido en que su posición ha sido siempre la defensa de la legalidad, la coordinación entre cuencas y la necesidad de que las decisiones sobre el agua se adopten basándose en la ciencia y no en la ideología.

La batalla continuará

Desde la Comunidad también han recordado el dictamen del Consejo de Estado sobre los planes de cuenca, en el que se reconoce la necesidad de reformar los criterios técnicos actuales por “falta de claridad y homogeneidad”, lo que, según la Comunidad, demuestra que el problema no es el Trasvase en sí, sino un déficit estructural del modelo de planificación hidrológica nacional.

El Gobierno regional ha asegurado que seguirá “dando la batalla por revertir una decisión del Gobierno de España que sólo ha actuado por motivos ideológicos y que no es consciente del duro golpe que da al futuro de la Región de Murcia y de miles de familias que dependen de la continuidad del Trasvase Tajo-Segura”.

Asimismo, la Comunidad ha avanzado que exigirá que esta cuestión se aborde en la revisión del Plan Hidrológico Nacional y en el próximo ciclo de planificación (2028-2033), en el que, según han señalado, deberá garantizarse “seguridad jurídica, coordinación territorial y criterios científicos objetivos”. El Gobierno murciano concluye que continuará defendiendo “con firmeza y responsabilidad, el derecho al agua que garantiza empleo, cohesión territorial y alimentos de calidad para todos los españoles”.