AUGC celebra en Murcia su asamblea anual con la vista puesta en las elecciones al consejo de la Guardia Civil

La Asociación Unificada de Guardias Civiles, mayoritaria en el Cuerpo, aglutinando a 26.000 guardias civiles en todo el territorio nacional y al 50% de la plantilla de la Región de Murcia, ha celebrado su Asamblea Anual con la asistencia de más de 100 Guardias Civiles de la Región con la vista puesta en las Elecciones al Consejo de la Guardia Civil del 28 y 29 de este mes.

Asamblea multitudinaria mirando a las elecciones al consejo de la Guardia Civil.

La Asamblea Anual de AUGC se ha celebrado en Murcia con la asistencia de su Secretario Nacional Juan Fernadez Hernandez respondiendo los afiliados con la presencia de más de 100 Guardias Civiles batiendo record de asistencia.

Los 2000 Guardias Civiles de la Región están llamados a las urnas los días 28 y 29 de octubre para elegir a 16 vocales a nivel nacional que los representen en el Consejo de la Guardia Civil, órgano donde se debaten y aprueban las normas que rigen la Institución. AUGC espera una alta participación y con ello mejorar los resultados de las Elecciones de 2021.

Juan Fernández ha detallado el Programa Electoral con el objetivo principal de que se apruebe la Profesión de Riesgo y con ella la Jubilación Anticipada a los 60 años después de una vida laboral de sacrificio y esfuerzo en pos de la Seguridad Publica. La Asamblea ha ratificado la jubilación anticipada como el principal objetivo y problema de los Guardias Civiles que ven como todos los Cuerpos de Policías Autonómicos y Policías Locales se prejubilan a los 60 años mientras que los Guardias Civiles deben continuar trabajando hasta los 65 años.

La construcción del Cuartel de Cartagena como principal objetivo a nivel regional

AUGC se ha comprometido a continuar presionando a la Dirección General de la Guardia Civil y al Ministerio del Interior con la urgente construcción del Cuartel de la Guardia Civil de Cartagena en Ángel Bruna tal y como se comprometió el Gobierno mediante un expediente de emergencia por ruina.

Siendo este el principal objetivo la Asamblea mantiene otros como la renovación total de los vehículos oficiales con más de 500.000 km y 20 años de antigüedad, el aumento de plantilla y las reparaciones de acuartelamientos en ruinas como Mazarrón, Alhama de Murcia o Mula entre otros muchos.