Las Urgencias de Atención Primaria tendrán cámaras para prevenir agresiones

El Servicio Murciano de Salud (SMS) mejorará la seguridad en los centros sanitarios de la Región de Murcia ante la escalada de agresiones a profesionales de la sanidad en los últimos años. Para ello instalará cámaras de seguridad en los SUAP (Servicios de Urgencias de Atención Primaria), extenderá el botón antipánico a los hospitales y se reserva la posibilidad de cambiar a los agresores de zona básica de salud en determinadas situaciones.

Estas son algunas de las medidas acordadas este jueves en la reunión del Comité de Seguridad y Salud del SMS y en el que la instalación de cámaras en las salas de espera de los SUAP de forma progresiva ha sido la gran novedad, ya que se trata de una medida que no estaba incluida en el II Plan contra las Agresiones al Personal Sanitario.

Sobre la extensión del uso del botón antipánico, los responsables de Seguridad y Salud Laboral han informado de las mejoras que se están desarrollando a nivel informático, tanto para Atención Primaria como Atención Hospitalaria, mediante el desarrollo de una aplicación común para todos los hospitales que incluya la posibilidad de botón físico y aviso a los vigilantes.

Otra novedad pasa por cambiar al agresor de zona básica de salud. Hasta ahora hay casos en los que los agresores pueden ser cambiados de centro de salud, pero se quiere ir un paso más allá y cambiarlos incluso de zona. Por ello, se ha informado a los miembros del Comité la modificación del protocolo de desadscripción de los centros de salud de los agresores para las ocasiones excepcionales en las que se produzcan agresiones a trabajadores del SMS que son únicos en su categoría en las zonas de salud. En estos casos se podrá cambiar al usuario de zona básica dentro del área de salud.

Momentos antes de la reunión del Comité se ha celebrado un encuentro de la comisión de seguimiento del Plan contra las Agresiones, en el que han participado agentes de la Guardia Civil, quienes han informado de las características de los posibles delitos de odio que pueden concurrir en una agresión y cómo y cuándo podría incluirse esta agravante en las agresiones a personal del SMS.

En el Comité se informó sobre la puesta en marcha de una plataforma web avanzada para optimizar y centralizar la gestión de la coordinación de actividades de prevención de riesgos laborales como forma de reforzar el compromiso del SMS con la seguridad y salud laboral, de modo que se asegure un cumplimiento riguroso de la normativa vigente. Esta nueva plataforma responde a la necesidad de gestionar de forma eficiente la concurrencia de empresas externas en las instalaciones sanitarias, de manera que no se generen riesgos para trabajadores ni pacientes.

778 sanitarios agredidos el pasado año

Durante el año 2024 un total de 778 sanitarios sufrieron algún tipo de agresión en la Región de Murcia, lo que supuso un incremento del 27% respecto a las registradas un año antes.

De todas las agresiones registradas, el 6,5% fueron físicas, lo que representa un porcentaje similar a años anteriores. Sobre el sexo de los agredidos y agresores, se da una diferencia en las agresiones físicas, pero no en las verbales, de modo que los hombres agreden más físicamente a hombres, mientras que las mujeres agreden físicamente más a mujeres. Las agresiones físicas se han dado más en Atención Hospitalaria que en Atención Primaria.

Dentro del centro de trabajo, el lugar donde más frecuentemente se han producido las agresiones en el ámbito hospitalario son las plantas de hospitalización (38,27%), las consultas (22,63%) y urgencias (18,10%); mientras que en Atención Primaria son más habituales en las consultas (66,42%).

La categoría profesional más agredida en Atención Especializada es el enfermero (32,47%), seguidos del técnico en cuidados auxiliares de enfermería (29,58%) y el médico (28,61%); y en Atención Primaria es el médico el principal objetivo de las agresiones (65,95%), así como los enfermeros (16,49%) y personal de administración (10,28%).

Sin embargo, el Observatorio Contra Agresiones a Sanitarios, creado por el Colegio de Médicos y el Sindicato Médico CESM, alerta de un incremento aún mayor este 2025, con cifras que llegan a señalar 15 agresiones semanales.

Por ello, la Consejería de Salud también está trabajando en la modificación de la Ley de Salud para incluir sanciones económicas a los agresores, en la senda seguida por otras comunidades autónomas. Para ello se impondrán sanciones administrativas, ya que hasta ahora las únicas que se aplican son las que llegan por vía judicial, tal y como adelantó La Opinión.

Está claro que el reconocimiento en 2015 del personal sanitario como autoridad no ha logrado frenar los episodios violentos, lo que está llevando a los gobiernos regionales a dar un nuevo paso con el que disuadir a los pacientes y familiares que acuden en actitud hostil a ser atendidos. Esta medida se materializará en sanciones económicas directas a los agresores.

Formación

La reunión del Comité de Seguridad y Salud del SMS de este jueves también ha servido para poner en común los resultados de la campaña de formación en prevención de agresiones realizada durante 2025 en doce centros de Atención Primaria, cuatro Servicios de Urgencias de Atención Primaria, dos centros de salud mental y cuatro puertas de urgencias. En este sentido, está previsto realizar formación en otros siete centros antes de que acabe el año.

La formación consiste en una parte teórica online y varias sesiones presenciales prácticas en las que se abordan estrategias para hacer frente a situaciones de conflicto con usuarios y violencia. En varios de estos cursos han colaborado las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado a través de los interlocutores policiales sanitarios de Policía Nacional y Guardia Civil.