Ortuño pide a Yolanda Díaz y Francisco Lucas "que respeten la autonomía de la Asamblea Regional"

El portavoz del Gobierno de la Región de Murcia, Marcos Ortuño, pidió este jueves al Ejecutivo central y al Partido Socialista "que respeten la autonomía de la Asamblea Regional", que fue quien aprobó la reforma de la Ley de Participación Institucionalque ahora quieren llevar ante el Tribunal Constitucional (TC).

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, anunció el día anterior que llevará al Constitucional a la Administración autonómica por la reciente modificación de ley que elimina las ayudas a patronal y sindicatos por su participación en los órganos asesores y consultivos de la Comunidad. Esta ley, según ella, pretende "deshacerse" de las organizaciones sindicales más representativas "afirmando barbaridades" como que "incurren en el clientelismo político".

Menos de 24 horas después, el delegado del Gobierno en la Región y secretario general de los socialistas murcianos, Francisco Lucas, anunciaba que su partido presentará junto a UGT y CCOO otro recurso de inconstitucionalidad contra esta ley autonómica. De esta forma, pretenden "parar la deriva de un Gobierno regional y de un presidente que ha asumido todos los postulados de Vox y que está poniendo en riesgo la convivencia y la democracia".

El portavoz del Gobierno tildó de "llamativo" que "venga ahora Yolanda Díaz" a interponer un recurso, "la que ya avisó de que tenemos gobierno de corrupción para el rato —en lo que fue un lapsus en el Senado—, la líder de Sumar que pidió la dimisión de la ministra de Vivienda del gobierno del que ella misma forma parte y la que justifica la corrupción del Gobierno de España".

"Además, a esto se suma el delegado de Pedro Sánchez en la Región con la cantidad de problemas que tiene todavía pendientes por resolver, por citar algunos: infraestructuras contra inundaciones pendientes desde hace años y guardados en un cajón del Gobierno de España, déficit de policías nacionales y de fuerzas civiles y vecinos que, a día de hoy, casi 15 días después de la dana, siguen sin poder ducharse", añadió.

Desde el Palacio de San Esteban reclaman a Díaz y Lucas que "se centren en resolver los problemas que tiene la Región de Murcia, que muchos de ellos dependen del Gobierno de España".

PP: "Ganamos en transparencia"

El vicesecretario de Organización, Comunicación y Electoral del Partido Popular de la Región de Murcia (PPRM), Joaquín Segado, denunció que "lo que más preocupa a la vicepresidenta del Gobierno de la corrupción y a Francisco Lucas es una ley que se aprobó en la Asamblea Regional por la que deja de ser obligatorio subvencionar a los sindicatos y a la patronal". En este sentido, aclaró que con la reforma se consiguió que las subvenciones a las organizaciones sindicales ahora estén "sujetas a proyectos concretos que presenten en beneficio de la sociedad". Para el PP, de este modo "ganamos en transparencia".

Asimismo, Segado dijo que "es una vergüenza que el señor Lucas hable como secretario general del PSOE desde la poltrona de la delegación del Gobierno, una prueba más de que utilizan las instituciones en beneficio propio".