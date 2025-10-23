Casi dos semanas después, algunas pedanías de Torre Pacheco y Murcia siguen sin agua potable

Trece días después de la dana Alice, que obligó a la Mancomunidad de Canales del Taibilla a cortar el suministro de agua potable en buena parte del Campo de Cartagena, varias pedanías de Torre Pacheco y Murcia continúan sin poder consumir el agua del grifo. Aunque la situación ha mejorado respecto a los primeros días de la crisis, las autoridades sanitarias todavía no han autorizado el uso completo del servicio en algunos núcleos, donde el agua solo puede utilizarse para higiene y limpieza.

En Torre Pacheco, la situación sigue siendo desigual. Según explicó el alcalde, Pedro Ángel Roca, la mayoría de pedanías del municipio afectadas —entre ellas Roldán, Lo Ferro, Los Cachimanes, Balsicas, Las Terrazas de la Torre, Camachos, Hortichuela y El Jimenado— disponen ya de agua apta para la higiene personal, aunque no para el consumo. El regidor indicó que el Ayuntamiento está a la espera de que la Consejería de Salud dé su visto bueno para incluir en esa lista a Dolores de Pacheco y Santa Rosalía, las únicas pedanías que continúan con un suministro limitado a cisternas y baldeos.

Roca señaló que las muestras de agua ya han sido enviadas y que la validación corresponde a la Consejería de Salud, tanto de las muestras enviadas por la Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MCT) como por las empresas concesionarias de la gestión del agua en las redes locales del municipio. Mientras tanto, el Ayuntamiento mantiene el reparto de agua potable mediante cubas y puntos de suministro alternativos para atender a los vecinos de las zonas más afectadas.

Murcia mantiene restricciones en dos pedanías

En el municipio de Murcia, las restricciones también persisten. Desde la empresa municipal Aguas de Murcia (Emuasa) confirmaron que las pedanías de Sucina —salvo el núcleo de Casas Blancas (por perteneceer al sistema hidrálico de San Javier)— y Gea y Truyols continúan con agua no apta para el consumo humano, aunque sí puede utilizarse para limpieza e higiene.

La empresa explicó que en Avileses, Baños y Mendigo y Lobosillo el agua es potable gracias a un sistema alternativo habilitado al inicio de la incidencia, que conecta con un depósito en La Pinada. Este sistema, sin embargo, se mantiene con cortes intermitentes, especialmente durante la noche, para garantizar su funcionamiento.

Desde Emuasa precisaron que la situación se mantendrá igual hasta que la Consejería de Salud declare el agua completamente apta. Los técnicos esperan que esa autorización llegue en las próximas horas.

Alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, este jueves en rueda de prensa. / Ayto. Cartagena

Una vez que la Mancomunidad ha concluido los principales trabajos de limpieza en el canal de abastecimiento y en depósitos, afectados por las filtraciones de barro de la dana Alice, todas las miradas se posan ahora en la Consejería de Salud, que no ha podido precisar los plazos para otorgar la autorización para el consumo de agua potable. "Se están analizando constantemente las diferentes muestras que van enviando tanto la MCT como las empresas gestoras municipales de agua, y eso no tiene un tiempo predeterminado", señalan desde la Consejería. "Cuando el agua sea apta para consumo humano, inmediatamente las autoridades sanitarias informarán a las empresas gestoras municipales de agua", añadieron estas fuentes.

Alarma en Cartagena por la baja presión del agua

Por su parte, la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha exigido a la Mancomunidad de los Canales del Taibilla una reunión urgente ante la reducción de presión del agua en el municipio desde este jueves. Según fuentes municipales, la MCT ha pedido a la concesionaria Hidrogea aplicar medidas de ahorro para evitar posibles cortes de suministro. Arroyo reclama al presidente de la Mancomunidad, Juan Cascales, explicaciones sobre las causas de la bajada de presión y si están relacionadas con los problemas provocados por la dana.

Entre las medidas preventivas figuran evitar el baldeo de calles y el riego de zonas públicas. La reducción de presión afecta a zonas como Cuesta del Batel, Torreciega, Barrio de la Concepción, La Vaguada, Ensanche, Ciudad Jardín, Casco Histórico, Sector Estación, Alameda San Antón, Paseo Alfonso XIII, San Ginés e Isaac Peral.

Según ha podido saber esta Redacción también se ha pedido que se reduzca la presión del agua en Torrre Pacheco y La Unión.

Mientras tanto, los municipios del Mar Menor —San Pedro del Pinatar, San Javier y Los Alcázares— ya han recuperado la normalidad. La MCT confirmó esta semana que el agua distribuida en estas localidades es de nuevo apta para el consumo humano, tras la limpieza y desinfección de más de 20 kilómetros de canal y varios depósitos, entre ellos los de El Mirador y Roldán. San Pedro fue el primero en recibir la autorización sanitaria, seguido de San Javier y Los Alcázares, lo que ha permitido restablecer el servicio completo a más de 60.000 vecinos.

Más de 100.000 personas estuvieron afectadas en el Campo de Cartagena

La dana Alice, que descargó lluvias torrenciales sobre la Región de Murcia el pasado 13 de octubre, provocó infiltraciones de barro en el canal principal de la MCT, lo que obligó a declarar el agua como no apta para el consumo humano. La incidencia dejó sin agua potable a más de 100.000 personas en el Campo de Cartagena.

Desde entonces, la mancomunidad y los ayuntamientos afectados han trabajado de forma coordinada, aunque con algunos reproches, para restablecer el servicio, instalando sistemas alternativos de abastecimiento y puntos de reparto de agua embotellada.

Aunque las tareas de limpieza y los análisis de calidad avanzan a buen ritmo, Torre Pacheco y varias pedanías de Murcia continúan esperando el visto bueno de la Consejería de Salud.