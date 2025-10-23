Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fin de semana de octubre a más de 30 grados en la Región de Murcia

Los termómetros llegarán a marcar 32ºC el sábado, pero el domingo las temperaturas descenderán hacia valores más normales para la época

Varias personas disfrutan del buen tiempo en una terraza en Cartagena

Varias personas disfrutan del buen tiempo en una terraza en Cartagena / Loyola Pérez de Villegas

Alba Marqués

Alba Marqués

Octubre encara su recta final a más de 30 grados en la Región de Murcia. Desde este jueves, y hasta el domingo, los termómetros llegarán a alcanzar los 32 grados en algunas zonas del interior, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) consultadas por esta redacción.

Las chaquetas se vuelven a quedar en casa este jueves, especialmente a las horas centrales del día, pues se esperan hasta 33 grados de máxima en localidades como Murcia, 32ºC en Lorca y 30ºC en Cartagena.

El viento también es protagonista este jueves. La Aemet ha activado la alerta amarilla en el Altiplano por rachas de hasta 70 km/h desde las 08.00 hasta las 16.00 horas.

Mapa de alerta por viento en la Región

Mapa de alerta por viento en la Región / Aemet

Durante los días siguientes, el viento irá amainando en la Región de Murcia. El viernes las temperaturas mínimas permanecerán con pocos cambios y las máximas bajarán en la costa, pero subirán en el Noroeste y el Altiplano.

Para el sábado, la Aemet espera poca nubosidad y pocos cambios respecto al día anterior en cuanto a las temperaturas: seguirán rozando los 30 grados en el litoral y Altiplano y superándolos en el interior y Noroeste.

Será el domingo cuando haya un descenso notable de las máximas hacia valores más propias de un mes de octubre. En algunas zonas como Yecla o Caravaca habrá una caída de hasta 7-8 grados.

Noticias relacionadas y más

Temperaturas mínimas/máximas

Viernes

Murcia: 18ºC / 32ºC

Cartagena: 20ºC / 29ºC

Lorca: 17ºC / 32ºC

Caravaca: 14ºC / 30ºC

Yecla: 15ºC / 28ºC

Sábado

Murcia: 17ºC / 31ºC

Cartagena: 19ºC / 27ºC

Lorca: 17ºC / 31ºC

Caravaca: 13ºC / 31ºC

Yecla: 13ºC / 29ºC

Domingo

Murcia: 18 ºC / 28 ºC

Cartagena: 19ºC / 27ºC

Lorca: 17ºC / 27ºC

Caravaca: 11ºC / 23ºC

Yecla: 10ºC / 21ºC

Desde la Aemet insisten en que, aunque no se van a superar efemérides de temperaturas para la segunda quincena de octubre, sí son muy altas para la época del año.

