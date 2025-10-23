Fin de semana de octubre a más de 30 grados en la Región de Murcia

Octubre encara su recta final a más de 30 grados en la Región de Murcia. Desde este jueves, y hasta el domingo, los termómetros llegarán a alcanzar los 32 grados en algunas zonas del interior, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) consultadas por esta redacción.

Las chaquetas se vuelven a quedar en casa este jueves, especialmente a las horas centrales del día, pues se esperan hasta 33 grados de máxima en localidades como Murcia, 32ºC en Lorca y 30ºC en Cartagena.

El viento también es protagonista este jueves. La Aemet ha activado la alerta amarilla en el Altiplano por rachas de hasta 70 km/h desde las 08.00 hasta las 16.00 horas.

Mapa de alerta por viento en la Región / Aemet

Durante los días siguientes, el viento irá amainando en la Región de Murcia. El viernes las temperaturas mínimas permanecerán con pocos cambios y las máximas bajarán en la costa, pero subirán en el Noroeste y el Altiplano.

Para el sábado, la Aemet espera poca nubosidad y pocos cambios respecto al día anterior en cuanto a las temperaturas: seguirán rozando los 30 grados en el litoral y Altiplano y superándolos en el interior y Noroeste.

Será el domingo cuando haya un descenso notable de las máximas hacia valores más propias de un mes de octubre. En algunas zonas como Yecla o Caravaca habrá una caída de hasta 7-8 grados.

Temperaturas mínimas/máximas Viernes Murcia: 18ºC / 32ºC Cartagena: 20ºC / 29ºC Lorca: 17ºC / 32ºC Caravaca: 14ºC / 30ºC Yecla: 15ºC / 28ºC Sábado Murcia: 17ºC / 31ºC Cartagena: 19ºC / 27ºC Lorca: 17ºC / 31ºC Caravaca: 13ºC / 31ºC Yecla: 13ºC / 29ºC Domingo Murcia: 18 ºC / 28 ºC Cartagena: 19ºC / 27ºC Lorca: 17ºC / 27ºC Caravaca: 11ºC / 23ºC Yecla: 10ºC / 21ºC

Desde la Aemet insisten en que, aunque no se van a superar efemérides de temperaturas para la segunda quincena de octubre, sí son muy altas para la época del año.