Tiempo
Fin de semana de octubre a más de 30 grados en la Región de Murcia
Los termómetros llegarán a marcar 32ºC el sábado, pero el domingo las temperaturas descenderán hacia valores más normales para la época
Octubre encara su recta final a más de 30 grados en la Región de Murcia. Desde este jueves, y hasta el domingo, los termómetros llegarán a alcanzar los 32 grados en algunas zonas del interior, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) consultadas por esta redacción.
Las chaquetas se vuelven a quedar en casa este jueves, especialmente a las horas centrales del día, pues se esperan hasta 33 grados de máxima en localidades como Murcia, 32ºC en Lorca y 30ºC en Cartagena.
El viento también es protagonista este jueves. La Aemet ha activado la alerta amarilla en el Altiplano por rachas de hasta 70 km/h desde las 08.00 hasta las 16.00 horas.
Durante los días siguientes, el viento irá amainando en la Región de Murcia. El viernes las temperaturas mínimas permanecerán con pocos cambios y las máximas bajarán en la costa, pero subirán en el Noroeste y el Altiplano.
Para el sábado, la Aemet espera poca nubosidad y pocos cambios respecto al día anterior en cuanto a las temperaturas: seguirán rozando los 30 grados en el litoral y Altiplano y superándolos en el interior y Noroeste.
Será el domingo cuando haya un descenso notable de las máximas hacia valores más propias de un mes de octubre. En algunas zonas como Yecla o Caravaca habrá una caída de hasta 7-8 grados.
Temperaturas mínimas/máximas
Viernes
Murcia: 18ºC / 32ºC
Cartagena: 20ºC / 29ºC
Lorca: 17ºC / 32ºC
Caravaca: 14ºC / 30ºC
Yecla: 15ºC / 28ºC
Sábado
Murcia: 17ºC / 31ºC
Cartagena: 19ºC / 27ºC
Lorca: 17ºC / 31ºC
Caravaca: 13ºC / 31ºC
Yecla: 13ºC / 29ºC
Domingo
Murcia: 18 ºC / 28 ºC
Cartagena: 19ºC / 27ºC
Lorca: 17ºC / 27ºC
Caravaca: 11ºC / 23ºC
Yecla: 10ºC / 21ºC
Desde la Aemet insisten en que, aunque no se van a superar efemérides de temperaturas para la segunda quincena de octubre, sí son muy altas para la época del año.
