Las últimas tendencias en moda nupcial, comuniones y eventos, este fin de semana en Ifepa

Quienes tengan previsto casarse en 2026 o celebrar una comunión, bautizo u otro evento el próximo año, tienen una cita obligada este próximo fin de semana en Ifepa-Torre Pacheco donde se va a celebrar la XVI edición del Salón Boda&Celebraciones.

La inauguración oficial tendrá lugar el viernes 24 de octubre, y será presidida por el Director General de Impulso al Comercio, Innovación Empresarial e Industrias y Oficios Artesanales, Rafael Gómez, a quien acompañarán el Presidente de Ifepa, Pedro Ángel Roca, y el Director General de la Institución Ferial, Antonio Miras.

Las empresas realizarán sorteos, promociones y descuentos especiales

Sin moverse de un mismo espacio, los asistentes tendrán la oportunidad de encontrar todo lo que necesitan para sus celebraciones: vestidos de novia y trajes de novio, comunión y ceremonia infantil, confección a medida, madrina, fiesta, así como las tendencias más vanguardistas en decoración de eventos y música en directo.

También podrán ver las últimas novedades en celebración de eventos y catering, con propuestas innovadoras que combinan gastronomía, ambientación y servicio personalizado, así como en mesas dulces, alquiler de food trailers, estilismo del cabello y maquillaje, joyería y alta bisutería, zapatería, diseño floral, fotografía y video, wedding planner, actividades de animación, barras libres, photocalls, complementos, diseño de Luna de Miel a medida, hoteles, ilustradores en vivo, pirotecnia, zona lúdica infantil, etc.

«Año tras año reunimos a los mejores profesionales del sector para ofrecer a los novios e interesados, un variado escaparate de productos y precios con todo lo necesario para la organización de su boda o celebración, y todo ello lo pueden ver en tiempo récord, al estar concentrado en un mismo espacio», explica Antonio Miras, Director de Ifepa. Participan casi un centenar de empresas procedentes en su mayoría de la Región de Murcia y de la provincia de Alicante, ocupando casi 18.000 metros cuadrados de exposición.

Como es ya habitual, y esperada por el público, no faltará la pasarela de novia, novio y ceremonia, que tendrá lugar sábado por la tarde, y domingo por la mañana, en la que participan Comuniones y Complementos Mari Patro, Boutique Gala, El Almacén de la Novia y Montoya 1903 con Pronovias.

Uno de los alicientes de esta feria es que las empresas participantes realizan durante todo el fin de semana numerosos sorteos en sus stands, así como promociones, descuentos especiales a asistentes, etc. Asimismo, desde Ifepa se van a sortear 300 euros para compras de novios, que se podrán invertir entre las firmas que exponen, y 150 euros para compras de primera comunión.

Horario El horario de la feria será ininterrumpido: viernes de 11 a 20 horas, sábado de 11 a 21 horas, y el domingo de 11 a 19 horas. Viernes entrada libre.

Más sobre Ifepa y el Salón Boda&Celebraciones

Información y compra de entradas anticipadas a 3 euros en: https://ifepa.es/evento/boda-celebraciones-2025/

Dirección de Ifepa: Av. D. Gerardo Molina, 117, 30700 Torre-Pacheco, Murcia