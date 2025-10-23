Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Feria

Las últimas tendencias en moda nupcial, comuniones y eventos, este fin de semana en Ifepa

El Palacio de Ferias y Exposiciones de la Región de Murcia, ubicado en Torre Pacheco, acoge del 24 al 26 de octubre la XVI edición del Salón Boda&Celebraciones

Como es ya habitual, y esperada por el público, no faltará la pasarela de novia, novio y ceremonia.

Como es ya habitual, y esperada por el público, no faltará la pasarela de novia, novio y ceremonia. / Ifepa

La Opinión

La Opinión

Quienes tengan previsto casarse en 2026 o celebrar una comunión, bautizo u otro evento el próximo año, tienen una cita obligada este próximo fin de semana en Ifepa-Torre Pacheco donde se va a celebrar la XVI edición del Salón Boda&Celebraciones.

La inauguración oficial tendrá lugar el viernes 24 de octubre, y será presidida por el Director General de Impulso al Comercio, Innovación Empresarial e Industrias y Oficios Artesanales, Rafael Gómez, a quien acompañarán el Presidente de Ifepa, Pedro Ángel Roca, y el Director General de la Institución Ferial, Antonio Miras.

Las empresas realizarán sorteos, promociones y descuentos especiales

Sin moverse de un mismo espacio, los asistentes tendrán la oportunidad de encontrar todo lo que necesitan para sus celebraciones: vestidos de novia y trajes de novio, comunión y ceremonia infantil, confección a medida, madrina, fiesta, así como las tendencias más vanguardistas en decoración de eventos y música en directo.

También podrán ver las últimas novedades en celebración de eventos y catering, con propuestas innovadoras que combinan gastronomía, ambientación y servicio personalizado, así como en mesas dulces, alquiler de food trailers, estilismo del cabello y maquillaje, joyería y alta bisutería, zapatería, diseño floral, fotografía y video, wedding planner, actividades de animación, barras libres, photocalls, complementos, diseño de Luna de Miel a medida, hoteles, ilustradores en vivo, pirotecnia, zona lúdica infantil, etc.

«Año tras año reunimos a los mejores profesionales del sector para ofrecer a los novios e interesados, un variado escaparate de productos y precios con todo lo necesario para la organización de su boda o celebración, y todo ello lo pueden ver en tiempo récord, al estar concentrado en un mismo espacio», explica Antonio Miras, Director de Ifepa. Participan casi un centenar de empresas procedentes en su mayoría de la Región de Murcia y de la provincia de Alicante, ocupando casi 18.000 metros cuadrados de exposición.

Como es ya habitual, y esperada por el público, no faltará la pasarela de novia, novio y ceremonia, que tendrá lugar sábado por la tarde, y domingo por la mañana, en la que participan Comuniones y Complementos Mari Patro, Boutique Gala, El Almacén de la Novia y Montoya 1903 con Pronovias.

Uno de los alicientes de esta feria es que las empresas participantes realizan durante todo el fin de semana numerosos sorteos en sus stands, así como promociones, descuentos especiales a asistentes, etc. Asimismo, desde Ifepa se van a sortear 300 euros para compras de novios, que se podrán invertir entre las firmas que exponen, y 150 euros para compras de primera comunión.

Horario

El horario de la feria será ininterrumpido: viernes de 11 a 20 horas, sábado de 11 a 21 horas, y el domingo de 11 a 19 horas. Viernes entrada libre.

Más sobre Ifepa y el Salón Boda&Celebraciones

Información y compra de entradas anticipadas a 3 euros en: https://ifepa.es/evento/boda-celebraciones-2025/

Dirección de Ifepa: Av. D. Gerardo Molina, 117, 30700 Torre-Pacheco, Murcia

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Valcárcel sobre Novo Carthago: “Si hubiéramos tenido la más mínima duda sobre su viabilidad, no estaríamos aquí”
  2. Circulan imágenes de los youtubers Plex y El Xocas detenidos por la Policía Nacional en Murcia: 'Es una colaboración para sus videos
  3. Instalan en el Mar Menor el primer arrecife experimental de ostra plana para restaurar el ecosistema
  4. El Gobierno aprueba la licitación del desmantelamiento de Puerto Mayor y la recuperación de la Caleta del Estacio
  5. En directo: Real Murcia-UD Ibiza
  6. La firma creadora de las escotillas de escape del S-80 tiene sede en La Unión
  7. Piscinas llenas de polvo
  8. Felipe Moreno omite prestar socorro a un Real Murcia colista

El proyecto de apertura de un nuevo hogar de protección de menores reabre la polémica

El proyecto de apertura de un nuevo hogar de protección de menores reabre la polémica

Damián Guerao, paciente de ELA: "Con esta opción muchas personas no se verán empujadas a decidir dejar de vivir"

Damián Guerao, paciente de ELA: "Con esta opción muchas personas no se verán empujadas a decidir dejar de vivir"

Los enfermos murcianos de ELA piden agilidad en las nuevas ayudas: "No tenemos tiempo"

Los enfermos murcianos de ELA piden agilidad en las nuevas ayudas: "No tenemos tiempo"

Juan Fernández Hernández: "Tenemos muy poca esperanza de que este Gobierno atienda las justas reivindicaciones de los guardias civiles"

Juan Fernández Hernández: "Tenemos muy poca esperanza de que este Gobierno atienda las justas reivindicaciones de los guardias civiles"

Nuevo concurso de traslados en Educación: cientos de docentes cambiarán de centro

Nuevo concurso de traslados en Educación: cientos de docentes cambiarán de centro

Las últimas tendencias en moda nupcial, comuniones y eventos, este fin de semana en Ifepa

Las últimas tendencias en moda nupcial, comuniones y eventos, este fin de semana en Ifepa

Reside'25, la Feria de la Vivienda, vuelve en su XIX edición con la mayor oferta inmobiliaria de la Región

Reside'25, la Feria de la Vivienda, vuelve en su XIX edición con la mayor oferta inmobiliaria de la Región

Los bomberos forestales de la Región denuncian precariedad y anuncian nuevas movilizaciones

Los bomberos forestales de la Región denuncian precariedad y anuncian nuevas movilizaciones
Tracking Pixel Contents