Reside'25, la Feria de la Vivienda, vuelve en su XIX edición con la mayor oferta inmobiliaria de la Región

La cita más importante del sector inmobiliario en la Región de Murcia, la feria Reside, ofertará este fin de semana más de 1.500 viviendas de las principales entidades regionales de promoción. Se trata de un punto de unión para empresas inmobiliarias y compradores de vivienda, donde existe la posibilidad de conocer in situ toda la oferta de la Región bajo un mismo techo.

Este año, el evento se celebra bajo el lema: «Te sienta bien ser propietario», con el que la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Región de Murcia (APIRM) y la agencia Noved (organizadores del evento) destacan el lado más emocional y positivo de tener una vivienda propia. La campaña se centra en cómo cambia todo cuando uno estrena casa: el brillo en la mirada, la tranquilidad, la confianza. Mensajes como «Esa cara de propietario te delata», «Tu nombre suena mejor en el buzón» o «Las llaves te quedan de escándalo» transmiten esa sensación de bienestar y orgullo que acompaña a quienes encuentran su hogar ideal.

Horario La Feria de la Vivienda de la Región de Murcia abre sus puertas en el hotel Sercotel Amistad, en el número 1 de la calle Condestable hoy, viernes 24 y mañana, sábado 25 de octubre de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas, y el domingo 26 entre las 11.00 y las 15.00 horas.

Reside celebra este año su decimonovena edición del 24 al 26 de octubre y tiene el objetivo de agrupar la mejor oferta de viviendas en un momento en el que hay una gran demanda a la vez que una falta de oferta de vivienda nueva.

En esta edición los visitantes podrán encontrar un amplio elenco de las principales promotoras y agencias inmobiliarias de la Región. Estas ofertarán estudios, pisos, dúplex, pareados y chalets, tanto de obra nueva como segunda mano, así como segunda residencia en la zona de costa.

18 expositores

La Feria reunirá en el Hotel Sercotel Amistad de la ciudad de Murcia a 18 expositores, entre los que figuran las principales promotoras inmobiliarias que operan en esta geografía. Entre estas empresas participantes están las firmas HG Patrimonial, AQ Acentor, Condestable, Naturae Viviendas, Metrovacesa, Open Club, Iberdrola Inmobiliaria, Ikonia Homes, Hijos de Paco Lanas, Profusa, Konak, Idur, Esperanza Servicios Inmobiliarios, Inmo Home Spain, Century 21 Now III, Mie Homes, Singularess y la Consejería de Fomento de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Durante la última edición de Reside, celebrada en 2024 se establecieron cerca de 1.500 contactos de interés para el conjunto de los expositores que llevaron entonces su producto a la feria. En total, Reside´24 fue visitado por más de 2.000 personas.

‘Reside ’25’ está patrocinado por Valum, Terrapilar, Fotocasa pro, Esperanza Servicios Inmobiliarios y Musaat y cuenta con la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Murcia y la Comunidad Autónoma.

