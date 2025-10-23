El PSOE lleva al Defensor del Pueblo las esperas para las mamografías

El PSRM pedirá al Defensor del Pueblo que investigue las listas de espera para las mamografías y la situación del programa de cribado de cáncer de mama en la Región.

Según las cifras oficiales publicadas por el Servicio Murciano de Salud (SMS) sobre listas de espera, a junio de este año había 1.479 pacientes a la espera de una mamografía, de las que 1.223 no tenían ni fecha asignada.

Por ello, la portavoz del PSOE, Isabel Gadea, denuncia la opacidad del Gobierno regional y «su incapacidad» para dar respuesta a un asunto tan importante como es el diagnóstico precoz del cáncer de mama, y recuerda que el Ejecutivo de López Miras se ha negado a informar al Ministerio de Sanidad sobre los resultados del programa de cribado de cáncer de mama de la Región de Murcia.

Gadea denuncia que el Gobierno regional lleve sin publicar los resultados de las conclusiones de este programa desde 2022, el mismo año en el que varias mujeres denunciaron incidentes en el programa, con diagnósticos de cáncer pocas semanas después de haber recibido un diagnóstico negativo.

Además, recuerda que López Miras anunció en 2022 que la Región de Murcia iba a ser la primera en ampliar la edad de cribado del cáncer de mama entre los 45 y los 74 años, un compromiso que no ha cumplido y que ahora ha aplazado, al menos, hasta 2027.

La diputada regional del Partido Popular Mari Carmen Ruiz Jódar responde al PSOE diciendo que «es rotundamente falso que haya 1.400 mujeres sin cita esperando una mamografía, ya que en la Región de Murcia la espera es de 19 días de media». Sin embargo, en el propio portal de MurciaSalud se pueden comprobar estas cifras y sí que hay 1.223 mujeres sin fecha asignada para realizarse una mamografía.

Ruiz Jódar utiliza en su defensa los retrasos que hubo para estas pruebas en la Comunidad Valenciana cuando gobernaba el PSOE y la gestión que se hace de las mismas en Melilla.