El proyecto de apertura de un nuevo hogar de protección de menores reabre la polémica

La confirmación de la apertura de un nuevo centro de acogida para menores tutelados en Beniaján ha reabierto la polémica en torno a los migrantes. Los rumores que circulaban desde el verano se confirmaron el pasado lunes en una reunión convocada de urgencia por el alcalde pedáneo del Partido Popular, José Francisco Nicolás, en la que participaron representantes de la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad.

Ante la noticia de la ubicación de una casa de acogida en Beniaján (Murcia), el alcalde pedáneo afirma que contactó con la consejera de Política Social en agosto «para trasladarle la preocupación del pueblo», ya que el proyecto « estaba generando alarma social». Según su versión, la propia Consejería se comprometió en un primer momento a paralizar la apertura del centro tras mantener varias reuniones en las que participaron representantes vecinales y la diputada regional del PP Maruja Pelegrín. Sin embargo, afirma que el pasado viernes fue informado de que el proyecto seguía adelante.

«En ese momento convoqué a los portavoces municipales y pedí a la Consejería que vinieran a explicarlo ante los vecinos. El lunes se celebró la reunión y se confirmó que el centro sigue en marcha», explicó el pedáneo.

Nicolás sostiene que la negativa vecinal no responde a motivos racistas, sino a una «situación de saturación». «Ya tenemos tres oenegés que trabajan con inmigrantes y un alto índice de población extranjera. No queremos más, porque el pueblo ya está desbordado», declaró.

Nicolás confirmó además que ya se ha solicitado una concentración para el 6 de noviembre frente a la vivienda donde se ubicará el centro, respaldada por más de 400 vecinos organizados en grupos de mensajería instantánea.

Reacciones del PSOE

Desde el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Murcia, su portavoz y secretario general, Ginés Ruiz, ha cargado duramente contra la posición del PP y de Vox en torno a los menores migrantes. «El PP y la ultraderecha están utilizando a niños y jóvenes vulnerables para obtener rédito político. Convertir a menores en instrumento de confrontación es indecente y demuestra una total falta de humanidad», denunció.

Ruiz responsabilizó directamente al presidente regional, Fernando López Miras, de «plegarse a las exigencias de Vox y asumir su discurso de odio», y reprochó al alcalde de Murcia, José Ballesta, su silencio.

Consejería de Política Social

Consultada por La Opinión, la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad evitó confirmar si el centro de Beniaján se corresponde con una ampliación del concierto social con la Fundación Antonio Moreno o con la reubicación de menores procedentes del cerrado centro de Santa Cruz.

En su respuesta, subrayó que no proporcionará información sobre los recursos que gestiona «por la obligación legal de proteger el interés y los derechos de los menores», insistiendo en que «no vamos a ponerlos en el foco ni a señalarlos».

Vox anuncia una moción

Por su parte, el grupo municipal de Vox ha vuelto a exigir el cierre de los centros donde residen menores migrantes tutelados por la Comunidad. Su portavoz, Luis Gestoso, pidió ayer, frente al albergue juvenil El Valle, que «se ubiquen fuera de los núcleos urbanos, lejos de colegios y viviendas», alegando motivos de seguridad vecinal.

Vox ya logró el cierre del centro de Santa Cruz como condición para apoyar los presupuestos regionales, y ha anunciado que llevará una moción al próximo pleno municipal para que el Ayuntamiento se pronuncie en contra del uso de instalaciones como El Valle para acoger a estos menores.

Mientras la Consejería mantiene el silencio institucional y el pedáneo se alinea con los vecinos, la polémica sigue creciendo en Beniaján. La manifestación convocada para el 6 de noviembre marcará el próximo capítulo de un conflicto que ha abierto un nuevo frente político y social en torno a la gestión de los menores no acompañados en la Región de Murcia.