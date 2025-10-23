Nuevo concurso de traslados en Educación: cientos de docentes cambiarán de centro

Los docentes de la Región de Murcia que quieran cambiar de centro educativo tienen quince días para solicitarlo. La Consejería de Educación y Formación Profesional ha publicado este miércoles la convocatoria del nuevo concurso de traslados para la provisión de plazas en Secundaria, escuelas oficiales de idiomas, música y artes escénicas, profesores de artes plásticas y diseño, profesores especialistas de sectores singulares de FP, maestros de taller de artes plásticas y diseño y maestros de Infantil y Primaria.

Con la orden publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (Borm) se inicia el proceso del concurso de traslados correspondiente al curso 2025-2026 y cuyos seleccionados se incorporarán a sus nuevos centros para el curso 2026-2027.

Los concursos de traslados para centros educativos se convocan cada dos años, alternándose la convocatoria nacional con la autonómica. En la primera, docentes de toda España pueden participar y venir a la Comunidad, mientras que en la segunda se restringe únicamente a los maestros y profesores de la propia región. El pasado año se convocó la nacional, en la que la Consejería de Educación convocó 1.108 plazas, por lo que la actual está limitada al territorio regional.

De momento no se conoce el número de plazas para este concurso de traslados de Educación, sólo la convocatoria del mismo para que los docentes pidan los centros que les interesan y presenten sus méritos.

A diferencia de lo que sucede en los tralados de Sanidad, en los de Educación los aspirantes que se presentan no conocen con anterioridad dónde hay una plaza vacante y el listado, por lo que las peticiones se hacen 'a ciegas'.

Los responsables de la Consejería explican que las plazas disponibles y las plantillas de los centros no se publicarán hasta el mes de abril. Hay que tener presente que en este concurso de traslados se ofertarán los puestos de trabajo vacantes que estén registrados hasta el próximo 31 de diciembre de 2025, los que se produzcan como consecuencia de las modificaciones de las plantillas orgánicas, así como aquellos que resulten del propio concurso de cada cuerpo docente.

La convocatoria también recoge que "estas vacantes se podrán incrementar con las que se produzcan hasta la finalización del curso 2025-2026 como consecuencia de las jubilaciones".

La orden de la Dirección General de Recursos Humanos, Planificación Educativa e Innovación apunta que tras la celebración en el curso 2024-2025 del concurso de traslados de ámbito estatal, "se ha considerado conveniente, a fin de asegurar la cobertura de los puestos vacantes en las mejores condiciones para la calidad del sistema educativo, y a la vez satisfacer el derecho a la movilidad de los funcionarios de los cuerpos docentes con convocatorias anuales, convocar este concurso para cubrir las plazas vacantes previstas, de acuerdo con la planificación general educativa para el curso 2025-2026".

Participantes, solicitudes y plazos

Podrán participar voluntariamente en esta convocatoria los funcionarios dependientes del ámbito de gestión de la Consejería de Educación y Formación Profesional y de forma obligatoria el personal funcionario de carrera que no tenga un destino definitivo, dirigiendo en ambos casos la instancia a la Administración regional.

La solicitud está disponible en la sede electrónica de la Comunidad Autónoma con el número de procedimiento 845, según detalla la convocatoria, en la que queda recogido que el plazo para la presentación de solicitudes y documentación será de quince días hábiles a contar desde el día siguiente a esta publicación en el Borm.

La toma de posesión en los nuevos destinos que se obtengan tendrá lugar el 1 de septiembre de 2026, fecha en la que tendrán efectos administrativos y económicos.

1.108 plazas y 157 docentes de otras autonomías

El pasado mes de febrero, Educación publicó la existencia de 1.108 vacantes para el concurso de traslados estatal que se llevó a cabo. Estas plazas se dividía en 349 de maestros y 759 de Secundaria y otros cuerpos, según la publicación, que daba unos días de plazo a los interesados para que pudieran presentar alegaciones si consideraban que en el listado faltaba alguna de las plazas en las que están interesados.

Entre las 1.108 plazas destacaban las 349 de maestros para escuelas infantiles, colegios de Infantil y Primaria, colegios rurales, colegios de educación especial y educación de adultos. El bloque más abultado fue el de institutos de Secundaria, centros integrados de FP y experiencias agrarias, con 686 plazas; a las que también se sumaron 43 plazas de conservatorios; y 8 de escuelas oficiales de idiomas, entre otras.

El concurso de traslados se resolvió a final de mayo, con un total de 156 profesionales que vinieron a la Región de Murcia de otras provincias españolas. En este grupo destacaban, por ejemplo, los profesores que solicitaron traslado desde Madrid, Alicante, Albacete, Almería, Málaga, Tenerife o Jaén, entre otros.