‘Miraqueplan’ este fin de semana en la Región: ciencia, vino, arte y motor llenan la agenda murciana

La Región de Murcia se prepara para un fin de semana cargado de propuestas culturales, familiares y de ocio. Anabel Hernández, de @miraqueplan, ha reunido los cinco mejores planes para disfrutar del viernes, sábado y domingo con opciones para todos los gustos: ciencia, vino, arte, motor y vivienda.

El jardín del Malecón de Murcia acoge la Semana de la Ciencia y la Tecnología, que convertirá el parque en un gran laboratorio al aire libre. En Jumilla, el sabor y la tradición se dan cita en Matavendimia 2025, con catas, música y visitas a bodegas. Las familias podrán vivir una jornada de creatividad y naturaleza en El Jardín Secreto Family Fest de Cartagena, mientras que la Plaza de Toros de Murcia rugirá con la final del Campeonato de España de Freestyle 2025. Y para quienes sueñan con un nuevo hogar, la feria inmobiliaria Reside ofrece más de 1.500 viviendas de las principales promotoras de la Región.

Un fin de semana completo y vibrante en el que, como dice Anabel Hernández, "Murcia siempre tiene un plan".

Consulta, a continuación, los detalles sobre los cinco planes que nos propone Anabel Hernández

Más de 500 actividades, este fin de semana en la Semana de la Ciencia y la Tecnología / Juan Carlos Caval

Jardín del Malecón, un gran laboratorio al aire libre

Murcia se transforma del 24 al 26 de octubre en un gran laboratorio al aire libre con la XXII Semana de la Ciencia y la Tecnología (SECyT25), organizada por la Fundación Séneca en el Jardín Botánico del Malecón.

El evento, que este año crece hasta los 14.000 metros cuadrados y 100 expositores, ofrecerá más de 500 actividades relacionadas con la inteligencia artificial, la biotecnología, el medioambiente o la física cotidiana. Habrá talleres interactivos, experimentos en vivo, monólogos, espectáculos científicos, planetario y cuentacuentos para todas las edades.

El divulgador Santi García Cremades conducirá el espacio La Ciencia a Escena, con actuaciones como MasterChem, la magia científica del MUDIC o los monólogos del IES Floridablanca. También participarán divulgadores como Daniel Torregrosa, Lucía Almagro y Javier Santaolalla, que conectarán en directo para hablar de cerebro, universo y curiosidad científica.

Entre las experiencias más llamativas, los visitantes podrán crear materiales reciclados, medir sus ondas cerebrales, experimentar con IA o tumbarse sobre una cama de clavos, además de descubrir cómo se siente vivir en tiempos de guerra o poner a prueba sus conocimientos en 'true crime'.

La feria abrirá viernes y sábado de 10:00 a 21:00 horas y domingo de 11:00 a 14:00, con entrada libre.

El programa completo está disponible en la web de la Fundación Séneca.

Paseo del Poeta Lorenzo Guardiola se convierte en el corazón del vino del sureste español con Matavendimia 2025 / Matavendimia

Matavendimia: vino, música y experiencias sensoriales en Jumilla

La DOP Jumilla celebra los días 25 y 26 de octubre la IV Feria del Vino y Enoturismo Matavendimia, un fin de semana repleto de catas, conciertos, rutas por bodegas y experiencias sensoriales que convertirán el Paseo del Poeta Lorenzo Guardiola en el corazón del vino del sureste español.

La cita arranca el sábado con una cata sensorial de chocolates, frutas y vinos guiada por el sumiller Pascual Ibáñez, seguida de una degustación gastronómica con maridaje dirigida por Álvaro de Miguel. Por la tarde, la sumiller Eva López, el arqueólogo Emiliano Hernández y el periodista Pachi Larrosa explorarán la historia gastronómica de Jumilla en una charla con cata incluida. La jornada culminará con una cata maridaje con quesos DOP de Murcia y música en directo de Karlan, Harvy y Jaleos DJ Set.

El domingo, los asistentes podrán disfrutar de una subida al castillo, el primer Concurso de Cata a Ciegas “Matavendimia”, y una sesión sobre Monastrell y cocina local con Luis Javier Pérez Prieto. El escenario vibrará con Karmento, Coros y Danzas de Jumilla y Jutxa Ródenas DJ.

Además, las principales bodegas de la DOP —Luzón, Alceño, Silvano García, Xenysel, Viña Elena y BSI— abrirán sus puertas con visitas guiadas, minicursos de cata, tapas y maridajes locales.

Matavendimia 2025 promete unir tradición, cultura y vino en un fin de semana único para los amantes del enoturismo y la buena mesa.

Más información y reservas en la web de la DOP Jumilla.

El Jardín Secreto Family Fest se celebra en el Parque de la Rambla de Cartagena / AYUNTAMIENTO CARTAGENA

‘El Jardín Secreto Family Fest’, un festival para disfrutar en familia

El Parque de la Rambla de Cartagena se transformará el 25 de octubre en un espacio de arte, música y naturaleza con la primera edición de El Jardín Secreto Family Fest, un evento pionero que invita a disfrutar del ocio en familia desde una mirada creativa y sostenible.

De 11:00 a 21:00 horas, el recinto se convertirá en un “jardín vivo” con actividades para todas las edades: conciertos, talleres artísticos, experiencias de bienestar, juegos deportivos, astronomía, graffiti y gastronomía local, todo pensado para fomentar la convivencia y el aprendizaje compartido.

El cartel está encabezado por Yo Soy Ratón, uno de los referentes de la música infantil en España, que ofrecerá un concierto lleno de humor, energía y mensajes positivos. Le acompañarán el espectáculo de clown 'Lilibú', del artista murciano Salva Riquelme, y una amplia programación paralela con zona Montessori para bebés, espacio Chill Out con yoga y mindfulness, y un mercado artesanal y gastronómico con foodtrucks y opciones saludables.

Organizado por Suricatta y el Ayuntamiento de Cartagena, el festival forma parte del proyecto cultural El Jardín Secreto, nacido en 2022 y consolidado como un referente regional por su apuesta por la cultura familiar, la sostenibilidad y la creatividad compartida.

Acrobacias de infarto en el Campeonato de España de Freestyle 2025 / RFME

Murcia acelera con la gran final del Campeonato de España de Freestyle 2025

La Plaza de Toros de Murcia se convertirá el sábado 25 de octubre, a las 20:00 horas, en el epicentro del freestyle motocross nacional, con una final que promete acrobacias imposibles, emoción y espectáculo sobre dos ruedas. Los mejores pilotos del país se medirán en una cita decisiva marcada por la rivalidad entre el albaceteño Maikel Melero y el gallego José Canosa 'Mincha', separados por solo cinco puntos en la clasificación general.

El evento reunirá también a grandes nombres del FMX como Edgar Torronteras, leyenda del freestyle, junto a jóvenes promesas como Mario Lucas, Xavier Dols 'Jabato' y el italiano Leo Finni, que desplegarán todo su talento en una noche de saltos, trucos y pura adrenalina.

La final contará con una puesta en escena espectacular, con luces, sonido envolvente, pirotecnia y DJ en directo, para ofrecer un auténtico show familiar que combinará deporte extremo y entretenimiento.

Las entradas ya están a la venta en la web oficial del campeonato: www.cefmx.com .

El hotel Sercotel Amistad Murcia acogerá desde este viernes y hasta el domingo la feria Reside / L.O.

El hogar de tus sueños en la feria inmobiliaria Reside

La feria inmobiliaria Reside 2025, el gran escaparate del sector de la vivienda en la Región, abre sus puertas este fin de semana en el Hotel Sercotel Amistad con más de 1.500 viviendas disponibles de las principales promotoras y agencias del sector.

Del 24 al 26 de octubre, los visitantes podrán conocer ofertas en pisos, dúplex, chalets y segundas residencias, tanto de obra nueva como de segunda mano, en un mismo espacio que reúne a 18 expositores y las firmas más destacadas del panorama regional, como Metrovacesa, Iberdrola Inmobiliaria, AQ Acentor, HG Patrimonial o Ikonia Homes, entre otras.

Bajo el lema “Te sienta bien ser propietario”, la feria invita a descubrir el lado más emocional de estrenar casa, con una campaña que pone el foco en la satisfacción de tener un hogar propio.

La entrada es gratuita previa inscripción en www.residemurcia.es .

El horario de apertura será viernes y sábado de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00, y domingo de 11:00 a 15:00 horas.

Este encuentro consolida su papel como punto de encuentro clave entre promotores y compradores en un mercado con creciente demanda y escasa oferta de vivienda nueva.