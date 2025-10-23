La MCT pide a Cartagena, Torre Pacheco y La Unión que moderen sus consumos de agua "hasta que vuelva la normalidad"

La Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MCT) ha comunicado este jueves a los ayuntamientos de Cartagena, Torre Pacheco y La Unión la necesidad de que sus servicios municipales y empresas gestoras adopten las medidas necesarias para "reducir los consumos de agua" en sus municipios mientras no se restituya la normalidad total en el Nuevo Canal de Cartagena, afectado por las infiltraciones de agua con barro provocadas por la dana y cuyos caudales se encuentran "temporalmente interrumpidos parcialmente" en el tramo que quedó dañado por el temporal. Esta circunstancia, señalan fuentes de la Mancomunidad, imposibilita que estos municipios puedan contar con las aportaciones de agua potable que habitualmente reciben a través de esta infraestructura.

Desde la MCT destacan que se trata de una medida de "carácter preventivo" con el propósito de evitar de forma anticipada la necesidad de adoptar acciones futuras "más restrictivas" al consumo, mientras se sigue trabajando en la restitución de la normalidad total en el canal afectado por el temporal. La situación, aclaran, se encuentra "estabilizada" y tras las primeras horas de aplicación de las medidas adoptadas por los municipios comienza a apreciarse un cambio en la tendencia descendente en las reservas disponibles, objetivo perseguido con la solicitud planteada por la MCT y que debe consolidarse en las próximas jornadas.

Necesidad operativa por los daños provocados por la dana

La petición trasladada por la Mancomunidad de los Canales del Taibilla a estos tres ayuntamientos responde, según la MCT, a la naturaleza operativa del propio funcionamiento de la extensa red de canales y conducciones con las que el organismo presta el servicio esencial de abastecimiento a los municipios.

Deposito Tentegorra, de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla. / MCT

En condiciones ordinarias, Cartagena, La Unión y Torre Pacheco reciben aportaciones tanto desde el primitivo Canal de Cartagena, en la zona occidental, como desde el Nuevo Canal de Cartagena, en el lado oriental. Debido a la incidencia acaecida en esta última infraestructura con motivo de la dana el pasado 11 de octubre, el abastecimiento a estas localidades se está efectuando exclusivamente desde el Canal de Cartagena, "cuya capacidad de transporte resulta significativamente menor". Esta insuficiencia de caudales ha tenido que ser contrarrestada por la MCT haciendo uso de las reservas disponibles en distintos depósitos que abastecen a los diferentes núcleos de población, lo que ha traído consigo una disminución notable de los volúmenes almacenados en dichos depósitos.

Con el fin de evitar una disminución de las reservas disponibles a niveles que pudieran comprometer el abastecimiento, resultaba necesaria una moderación de los consumos que permitiera modificar la tendencia descendente de los volúmenes almacenados.

Esta petición de la MCT a los ayuntamientos se ha comunicada por vía oficial y de forma personal a sus máximos representantes. Además, se ha señalado la necesidad de que, a la hora de tomar las medidas, se considere lo establecido en el artículo 60 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, que establece el orden de preferencia de los usos del agua "otorgando prioridad al abastecimiento a la población", aclaran estas fuentes.

Por último, la Mancomunidad de los Canales del Taibilla señala que sigue trabajando intensivamente en las actuaciones necesarias para restituir la normalidad operativa en el canal, que se alcanzará en el momento en el que los caudales puedan volver a discurrir a partir de la almenara de El Jimenado; "punto en el que se clausuró el canal para contener el alcance de los daños provocados por el temporal aguas abajo", indican estas fuentes.