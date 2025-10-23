La nueva Ley de Voluntariado tendrá en cuenta el envejecimiento de la población y la soledad no deseada

El Consejo de Gobierno ha autorizado la tramitación del anteproyecto de la nueva Ley de Voluntariado de la Región de Murcia, "una norma que sustituirá a la actual y que permitirá adaptar el marco legal a los retos sociales de nuestro tiempo", explicó este jueves el portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

La nueva ley nace para reconocer la labor de los más de 16.000 voluntarios que hay en la Región, "personas que entregan su tiempo al servicio de los demás", explicó el portavoz, adelantando que así se va a respaldar su acción con un nuevo marco legal adaptado a "realidades como el envejecimiento de la población, la soledad no deseada, la despoblación rural o el voluntariado digital".

En este sentido, la ley ampliará la definición de voluntariado para incorporar "modalidades emergentes" como el digital, el universitario o el europeo. Además, incluirá tanto formas presenciales como virtuales de participación.

El portavoz del Gobierno, Marcos Ortuño, este jueves. / CARM

El objetivo es consolidar el voluntariado como una herramienta esencial de bienestar social con un enfoque exclusivo y flexible que reconozca la diversidad de motivaciones, edades y ámbitos de actuación. La norma recogerá los derechos y las obligaciones de las personas voluntarias, la regulación de su rehabilitación y la certificación de los servicios prestados. También promoverá la participación de menores para fomentar la conciencia social desde edades tempranas.

Ortuño aseguró que este anteproyecto es "fruto de un trabajo intenso y también compartido con las principales entidades del Tercer Sector" como la ONCE, Cruz Roja, Cáritas, Manos Unidas o la Universidad de Murcia.

Entre los pasos que deberá dar a partir de ahora la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad se incluyen recabar informes tanto de las consejerías como de diferentes órganos consultivos en materia de política social, abrir el proceso de audiencia e información pública y contar con los dictámenes del Consejo Económico y Social y del Consejo Jurídico de la Región de Murcia.

Atención Temprana

El Consejo de Gobierno analizó también un informe sobre los resultados de la Ley Regional de Atención Temprana, "una ley que se aprobó en el año 2021 y que ha permitido garantizar la universalidad y la gratuidad de un servicio esencial para el desarrollo de menores con necesidades especiales". Ortuño destacó que, gracias a esta legislación, "la atención temprana ha llegado a todos los municipios y a todas las familias que lo han solicitado".

Actualmente, más de 5.500 menores son atendidos en los centros que tienen convenio con el IMAS con 680.000 sesiones, lo que supone un incremento del 45% con respecto a las previstas inicialmente. La red regional está formada por 62 centros, 15 municipales y 47 concertados.

"En los próximos meses, se van a incorporar también nuevos centros que va a permitir ampliar las sesiones en más de un 15% acercando el servicio aún más a las familias", avanzó el portavoz del Ejecutivo murciano, que añadió que, en 2025, el Gobierno regional ha destinado más de 26 millones de euros a este servicio.

Plan Corresponsables

Por otra parte, el portavoz informó de que el Gobierno Regional "asume con fondos propios el 25% del Plan Corresponsables que ha recortado el Ministerio de Igualdad de forma unilateral". Para ello, desde el Palacio de San Esteban se aportará 1,6 millones de euros de fondos propios.

"Gracias a este esfuerzo se garantizan los programas de conciliación que permiten a miles de familias compatibilizar su vida personal y laboral", remarcó.

El año pasado, más de 11.000 familias solicitaron estos recursos para el cuidado de casi 20.000 menores de hasta 16 años. "El recorte del ministerio, uno más, puso en riesgo iniciativas tan importantes como las escuelas vacacionales, las aulas matinales, ludotecas o actividades extraescolares", añadió.