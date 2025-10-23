Un leve terremoto de magnitud 2,4 sacude el noreste de Cieza

Un terremoto de magnitud 2,4 se ha registrado en la tarde de este jueves, al noreste de Cieza, según los datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN). El movimiento sísmico se produjo a las 17:45 horas con epicentro superficial, a una profundidad de 0 kilómetros, lo que indica que el temblor se originó muy cerca de la superficie terrestre.

Aunque fue clasificado como un sismo sentido, no se han reportado daños materiales ni personales, según los primeros informes del IGN. El temblor se notó de forma leve en algunas zonas del Altiplano y del norte de la Región, especialmente entre Cieza y Jumilla.

32 temblores en la última semana

El sureste peninsular, y en particular el área de Cieza y Jumilla, se encuentra dentro de una franja de actividad sísmica moderada, influida por la interacción entre las placas tectónicas euroasiática y africana.

Solo en las últimas 24 horas, el municipio de Cieza ha registrado tres pequeños seísmos de hasta magnitud 2,5, y en la última semana, el IGN ha contabilizado 32 movimientos sísmicos en un radio de 100 kilómetros, seis de ellos con magnitud superior a 2.

Estos temblores forman parte de la actividad sísmica habitual de la zona y, aunque perceptibles en ocasiones, rara vez generan consecuencias de consideración.