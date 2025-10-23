Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Lanzan una nueva ruta Corvera - Londres

Javier Ayala

Ryanair ha anunciado hoy su programación de invierno 2025/2026 en el aeropuerto de Murcia, con cuatro rutas, incluida una nueva conexión con Londres Stansted, con cuatro frecuencias semanales, y más vuelos a Birmingham y Dublín. Esta ruta y frecuencias adicionales supondrán un aumento del 37 % en la capacidad de Ryanair en Murcia durante la temporada de invierno, lo que proporcionará a sus ciudadanos y visitantes más opciones y conexiones regulares con las tarifas más bajas de Europa. 

La programación de Ryanair en Murcia en la temporada de invierno 2025/2026 supone la creación de más de 450 puestos de trabajo locales y el impulso del turismo durante todo el año en Murcia.

Aunque Ryanair está creciendo en el aeropuerto de Murcia esta temporada de invierno, la aerolínea se ha visto obligada a recortar un millón de plazas de su programación general en España para la temporada de invierno 2025/2026 debido al excesivo aumento de las tasas de AENA (+6,62 %) y a los ineficaces "planes de incentivos", que están haciendo que los aeropuertos regionales sean inviables desde el punto de vista financiero.

La programación completa de Ryanair para la temporada de invierno 2025 ya está disponible para reservar en Ryanair.com, con vuelos desde y hacia Murcia disponibles a partir de 24,99 € para viajar hasta enero de 2026. Reserva antes del domingo 26 de octubre de 2025.

Fin de semana de octubre a más de 30 grados en la Región

Lanzan una nueva ruta Corvera - Londres

La Comunidad incorpora a los apartamentos turísticos como beneficiarios de las ayudas de hasta 70.000 euros

Reside'25, la Feria de la Vivienda, vuelve en su XIX edición con la mayor oferta inmobiliaria de la Región

El Gobierno llevará a la Región ante el Constitucional por los cambios en la ley de ayudas a sindicatos

El proyecto de apertura de un nuevo hogar de protección de menores en Beniaján reabre la polémica

Damián Guerao, paciente de ELA: "Con esta opción muchas personas no se verán empujadas a decidir dejar de vivir"

Los enfermos murcianos de ELA piden agilidad en las nuevas ayudas: "No tenemos tiempo"

