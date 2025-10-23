Lanzan una nueva ruta Corvera - Londres

Ryanair ha anunciado hoy su programación de invierno 2025/2026 en el aeropuerto de Murcia, con cuatro rutas, incluida una nueva conexión con Londres Stansted, con cuatro frecuencias semanales, y más vuelos a Birmingham y Dublín. Esta ruta y frecuencias adicionales supondrán un aumento del 37 % en la capacidad de Ryanair en Murcia durante la temporada de invierno, lo que proporcionará a sus ciudadanos y visitantes más opciones y conexiones regulares con las tarifas más bajas de Europa.

La programación de Ryanair en Murcia en la temporada de invierno 2025/2026 supone la creación de más de 450 puestos de trabajo locales y el impulso del turismo durante todo el año en Murcia.

Aunque Ryanair está creciendo en el aeropuerto de Murcia esta temporada de invierno, la aerolínea se ha visto obligada a recortar un millón de plazas de su programación general en España para la temporada de invierno 2025/2026 debido al excesivo aumento de las tasas de AENA (+6,62 %) y a los ineficaces "planes de incentivos", que están haciendo que los aeropuertos regionales sean inviables desde el punto de vista financiero.

La programación completa de Ryanair para la temporada de invierno 2025 ya está disponible para reservar en Ryanair.com, con vuelos desde y hacia Murcia disponibles a partir de 24,99 € para viajar hasta enero de 2026. Reserva antes del domingo 26 de octubre de 2025.