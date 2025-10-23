Damián Guerao, paciente de ELA: "Con esta opción muchas personas no se verán empujadas a decidir dejar de vivir"

A sus 62 años, Damián Guerao ya lleva una década conviviendo con la ELA. Su caso no es habitual, ya que la enfermedad está teniendo una evolución lenta y aunque sufre un deterioro importante y se mueve en silla de ruedas, aún se vale por sí mismo para comer, se puede comunicar y respira por sí solo.

Este paciente murciano señala que necesita ayuda a diario para la mayoría de las tareas, para lo que cuenta con la atención de su mujer y desde hace casi dos años recibe una «pequeña ayuda» de la Consejería de Política Social. «No es mucho, pero de algo sirve», dice.

Preguntado por la nueva Ley ELA reconoce que «es un gran paso después de todo el tiempo que llevamos esperando», aunque es consciente de que esto no implica que los afectados vayan a contar con atención 24 horas de inmediato, «ahora hay que desarrollarlo, por lo que esperamos que no haya más retrasos y llegue esta ayuda», ya que cada día se diagnostican tres nuevos casos de esclerosis lateral amiotrófica al tiempo que también fallecen tres personas cada día por este motivo.

Damián Guerao no es un gran afectado, pero recuerda que hay pacientes en situaciones muy complicadas, casos graves que no pueden moverse, se alimentan por sonda y necesitan respirador para vivir. «Esos son los complicados y quienes necesitan ayuda ya, de inmediato», insiste.

Este usuario de la asociación ELA Región de Murcia espera que «con estas ayudas muchas personas mejoren su calidad de vida y no se vean empujadas a tomar la decisión de dejar de vivir y poner fecha, optando por la eutanasia o la sedación, como suele suceder». Con estas ayudas, afirma, «se les dará una oportunidad a todos aquellos que quieran seguir viviendo».