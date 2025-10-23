La Comunidad incorpora a los apartamentos turísticos como beneficiarios de las ayudas de hasta 70.000 euros

Los apartamentos turísticos de la Región de Murcia podrán ser beneficiarios por primera vez de las ayudas de la Comunidad destinadas a financiar actuaciones que permitan subir la categoría de los alojamientos turísticos.

La Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, a través de la Dirección General de Competitividad y Calidad Turísticas, publica hoy en el Boletín Oficial de la Región (BORM) la segunda convocatoria de estas subvenciones.

La convocatoria, dotada con 828.285 euros, supone un incremento respecto a la edición anterior, que contó con 615.000 euros, e incorpora por primera vez a los apartamentos turísticos entre los establecimientos beneficiarios, junto con hoteles, hostales, pensiones, casas rurales, campings y albergues.

La directora general de Competitividad y Calidad Turísticas, Eva Reverte, ha destacado que “esta línea de ayudas consolida el compromiso del Gobierno regional con la mejora de la calidad, la modernización y la sostenibilidad del sector turístico, impulsando inversiones que contribuyen a elevar el nivel y la competitividad de nuestros destinos”.

La convocatoria se destina a financiar inversiones en alojamientos turísticos privados susceptibles de subida de categoría, reguladas en sus correspondientes normas de ámbito regional, sin necesidad de que se produzca efectivamente el salto de categoría, siempre que las actuaciones estén orientadas a lograrlo conforme a la normativa vigente.

Las ayudas financian obras, instalaciones, equipamientos y proyectos técnicos necesarios para cumplir los requisitos exigidos en la normativa regional de clasificación. Cada proyecto podrá recibir una ayuda de entre 10.000 y 70.000 euros, pudiendo alcanzar hasta el 100 por cien del gasto subvencionable, según las características de la inversión.

El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles a partir del día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM). Las solicitudes deberán presentarse exclusivamente de forma telemática a través de la sede electrónica de la Comunidad Autónoma (procedimiento 3681). La tramitación se realizará por riguroso orden de entrada, hasta agotar el crédito disponible, quedando el resto en lista de reserva.

Con esta segunda convocatoria, la Dirección General de Competitividad y Calidad Turísticas “consolida una línea de apoyo que refuerza la excelencia del destino Región de Murcia y estimula la inversión privada en infraestructuras más modernas, accesibles y sostenibles”, subrayó Eva Reverte.