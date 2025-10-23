Un barrio de Murcia se cuela entre los quince más multiculturales de España

La Región de Murcia vuelve a destacar en el último informe del INE por su diversidad, juventud y asequibilidad. Un barrio de la capital figura entre los más multiculturales de España, mientras varios municipios murcianos lideran los rankings nacionales de población joven y precios bajos de vivienda.

Concretamente, el murciano barrio del Carmen es el decimocuarto de España con mayor porcentaje de extranjeros entre los municipios de más de 20.000 habitantes, del 36,2 %, y Torre Pacheco (39 años) y La Unión (39,8) se sitúan en los puestos séptimo y noveno nacional, respectivamente, con la población con menor edad media.

Cieza es donde menos se paga de media por alquiler de casa (303 euros) y Yecla (322) y Caravaca de la Cruz (334) están respectivamente en los puestos sexto y decimocuarto en esa clasificación entre los municipios más baratos del país.

Por pedanías, el alquiler de hogar más barato es en la murciana de Cañadas de San Pedro (353 euros) y Torreagüera y Beniaján (406) son las terceras de España, con Aljucer séptima (417) y en los puestos 11 y 15 aparecen también otros núcleos de población de la capital en esta clasificación que también incluye barrios.

Si hablamos del precio de venta de las viviendas por metro cuadrado, esa ciudad del Altiplano murciano es la séptima donde es más barato (643 euros) y Archena, la décima (655), que pasan a los puestos octavo y undécimo en el coste total, 72.192 y 73.845.

Once de los quince barrios en España con mayor porcentaje de extranjeros se encuentran en el área metropolitana de Barcelona -siete en la capital catalana y cuatro en L'Hospitalet de Llobregat-, otros tres están en la ciudad de Madrid y uno en Murcia

En el lado contrario, 13 de los 15 barrios o distritos administrativos con menor tasa de extranjeros son de la ciudad de Córdoba, uno de Vigo y otro de Sevilla.

Estos datos aparecen en la estadística de Indicadores Urbanos publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), con datos de 2024 relativos en este caso a ciudades de más de 250.000 habitantes.

En cuanto a los primeros, los barrios con mayor porcentaje de ciudadanos foráneos son El barri Gòtic (67,1 %), El Raval nord (50,5 %) y El Raval sud (50,4 %), seguidos, ya por debajo del 50 %, por Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera (46,6 %) y El Besòs i el Maresme y La Barceloneta (ambos con un 41,7 %), los seis en Barcelona.

A continuación aparecen tres madrileños: Pradolongo (40,7 %), San Cristóbal (40,4 %) y San Diego; seguidos de La Torrassa (38,0 %) y La Florida (37,4 %), ambos en L'Hospitalet de Llobregat; El Poble Sec est (37,2 %) en Barcelona; b (36,3 %) en b; el barrio murciano de El Carmen (36,2 %) y Pubilla Casas (35,5 %) también en L'Hospitalet.

Respecto a los segundos, los barrios con menor porcentaje de extranjeros son los cordobeses de Santa Isabel (1,1 %), El Higuerón-Majaneque-Alameda del Obispo (1,3 %), Cañero-Parque Fidiana (1,4 %), Arruzafilla y Azahara-Palmeras (ambos con 1,6 %), Fátima (1,7 %), Alcolea (1,9 %), y Miralbaida-Electromecánicas y Villarrubia-Encinarejo de Córdoba (los dos con el 2,0 %).

Con el mismo porcentaje entran en la lista Beade y Bembrive en Vigo, los barrios cordobeses de Brillante-Barrio del Naranjo y Polígono del Guadalquivir (2,2 % en ambos casos), el también cordobés Campo de la Verdad-Fray Albino (2,4 %), igualado con el de Sevilla Este, en la capital hispalense, y Arcangel, en Córdoba (2,5 %).

Los municipios con mayor edad, en Asturias

La estadística de Indicadores Urbanos del INE recoge datos también de edad de la población y apunta que al frente de los municipios de más de 20.000 habitantes con mayor edad mediana de su población en 2024 figuran tres asturianos: Mieres (58,0 años), Langreo (54,8) y Avilés (54,4).

Por encima de los 54 años están además la ciudad coruñesa de Ferrol (54,4 años), la vizcaína de Portugalete (54,2 años) y Zamora (54,0 años).

A una gran distancia, en el lado contrario, se encuentran Melilla (32,8 años), el municipio almeriense de Níjar (35,4), el gerundés Salt (36,5), Vícar, también en Almería (36,6 %), Ceuta (37,4 %), b -Almería- (38,9) y Torre Pacheco (39) y La Unión (39,8).

