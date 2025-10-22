Vox pide al Ayuntamiento de Murcia que rechace el alojamiento menores migrantes tutelados en El Valle

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Murcia ha exigido este miércoles que no se utilice el albergue juvenil de El Valle, en Parque Regional El Valle y Carrascoy, para acoger a menores migrantes tutelados por la comunidad autónoma, por considerar que se trata de una medida "irresponsable que compromete la seguridad de los vecinos".

En el albergue estarían residiendo actualmente menores tutelados que han sido trasladados del centro que había para ese fin en la pedanía murciana de Santa Cruz, y cuyo cierre había exigido Vox al Gobierno regional para aprobar los presupuestos de la comunidad autónoma.

La Consejería de Política Social no ha ofrecido ninguna información sobre el destino de los menores que residían en ese centro, si bien desde hace semanas se ha ido publicando en diferentes medios de comunicación su traslado al citado albergue juvenil.

El portavoz de Vox en al Ayuntamiento, Luis Gestoso, ha ofrecido esta mañana una rueda de prensa a las puertas de las instalaciones en la que ha defendido la necesidad de cerrar todos los centros en los que residen menores extranjeros no acompañados y que estos regresen a sus países de origen, en línea con la propuesta ampliamente reiterada por Vox.

En tanto que ese retorno se haga efectivo, ha dicho, "los centros existentes deben ubicarse fuera de los núcleos urbanos, lejos de colegios y viviendas, para preservar la seguridad y la convivencia vecinal".

El albergue juvenil de El Valle se ubica, precisamente, en una zona de sierra, a unos dos kilómetros del núcleo urbano de la pedanía de La Alberca, y el aislamiento del mismo ha sido duramente criticado por ONG y entidades sociales por la dificultad que supondrá para la integración de los menores y su continuidad en el sistema educativo o en las actividades que venían practicando.

Para Gestoso, sin embargo, hay "más de 60.000 afectados de las cinco pedanías (La Alberca, Santo Ángel, Algezares, El Palmar y Beniaján)", que lindan con este parque natural.

El núcleo de población de Santo Ángel está a unos 3,5 kilómetros del albergue; a unos 4,5 kilómetros el de Algezares; el de El Palmar, está a unos 5 kilómetros de distancia, y el de Beniaján, a unos 11 kilómetros.

Vox llevará este tema al pleno municipal del próximo 30 de noviembre con una moción para pedir que el Ayuntamiento se pronuncie en contra de alojar a menores migrantes en estas instalaciones, y ha pedido también documentación relacionada con las licencias de uso del albergue y su situación urbanística.