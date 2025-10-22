Estos son los locales que competirán en Murcia por el título a la mejor marinera de la Región

Tras recorrer más de 40 localidades, reunir a cientos de aficionados y contar con la participación de 148 locales, la Ruta-Concurso de la Mejor Marinera de la Región de Murcia 2025 ya tiene a sus 16 finalistas. Los establecimientos seleccionados competirán el próximo 28 de octubre en el restaurante Rincón Huertano de Murcia, donde se elegirá a los ganadores en las categorías de marinera tradicional y marinera reinventada.

La iniciativa, impulsada por Euro-Toques Región de Murcia con el patrocinio principal de Mahou Cinco Estrellas, busca promover la riqueza gastronómica murciana, apoyar al sector hostelero y atraer turismo a través de uno de los símbolos más reconocibles de la cocina regional.

“El concurso de la marinera es mucho más que una cita gastronómica: es una seña de identidad de la Región y un motivo de orgullo para nuestra hostelería”, destacó Jesús Pacheco, concejal de Turismo, Comercio y Consumo del Ayuntamiento de Murcia. “Reconocemos el talento de nuestros bares y restaurantes, dinamizamos el comercio local y reforzamos la imagen de la Región como destino gastronómico, además de seguir celebrando los 1.200 años de la fundación de Murcia”, añadió.

Durante la presentación de la final, celebrada en el edificio Moneo, el jefe de ventas de Mahou San Miguel en la Región, Diego Aroca, subrayó “el compromiso de la marca con iniciativas que ponen en valor la tradición y la creatividad de nuestros hosteleros. Para Mahou Cinco Estrellas es un honor acompañar a la marinera en este viaje hacia el futuro sin perder sus raíces”.

Esta tercera edición ha batido todos los récords, con más de 2.500 votaciones (un 50% más que en 2024) y cerca de 150 locales inscritos. El alto nivel de las propuestas ha provocado incluso un triple empate en la categoría de marinera reinventada, por lo que nueve establecimientos competirán por el título.

El jurado estará integrado por reconocidos expertos gastronómicos: Eva Reverte (Directora General de Calidad y Competitividad Turística), Antonio Carmona (Delegado de Euro-Toques Andalucía), Pedro Rivera (Club Murcia Gourmet y Real Academia de Gastronomía), Pablo Gómez (UCAM), Adrián Riquelme (I+D de La Cabaña Buenavista), Natalia Sala (Recetas de Escándalo), Concha Alcántara (The Gastro Times) y Sherezade, creadora de contenido en @bysherezade.

Los finalistas proceden de más de 40 localidades diferentes competirán por los galardones de mejor marinera tradicional y mejor marinera reinventada, cada uno dotado con 1.000 euros.

“Esta final es el broche de oro a una ruta que consolida a la marinera como un símbolo de unión entre tradición e innovación”, señaló Pablo Martínez, delegado autonómico de Euro-Toques. “La Región de Murcia demuestra, una vez más, que su gastronomía es motor económico, atractivo turístico y motivo de orgullo colectivo”.

La marinera, uno de los iconos gatronómicos de la Región / L.O.

Finalistas a Mejor Marinera Tradicional 2025

Coronel (Bullas) Cucü Gastrobar (Murcia) D´Tomar (Murcia) La Frontera (Cartagena) La Lupa (Nonduermas) La Tapa de San Lorenzo (Murcia) Vencedores (Cartagena)

Finalistas a Mejor Marinera Reinventada 2025

Desaster Garage (Cehegín) D´Pintxos (Mazarrón) El Palco (Murcia) Ideal Gastrobar (Yecla) La Tasca de Noah (Calasparra) Moa (Archena) Paparajote Lounge (Murcia) Posada del Pez (Murcia) Syrah (Cartagena)

El evento promete ser un homenaje a la creatividad, el sabor y la identidad murciana, reafirmando a la Región como referente gastronómico nacional y a la marinera como la tapa que mejor representa el carácter mediterráneo de su gente.