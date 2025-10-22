El SMS comprará nueve furgones para convertirlos en ambulancias para el 061

El Servicio Murciano de Salud (SMS) renovará en los próximos meses una importante parte de la flota de ambulancias con las que cuenta la Gerencia de Urgencias y Emergencias del 061, para lo cual ha sacado un contrato a licitación por un valor cercano a los 1,2 millones de euros para la compra de nueve vehículos furgón medio que posteriormente serán habilitados como ambulancias asistenciales.

La adquisición de estas nuevas ambulancias tipo C tiene como objetivo la sustitución de otras nueve que están a punto de cumplir su periodo de vida útil en servicio.

El pliegos del contrato indican que los requisitos legales de los vehículos de transporte sanitario se regula por la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres y por la Orden PRE/1435/2013 de 23 de julio, en las que se recoge que el límite de uso de los vehículos es de diez años desde su matriculación para transporte sanitario.

Según el informe de licitación, en estos momentos en el parque móvil de la Gerencia del 061 se cuenta con nueve ambulancias que fueron matriculadas el 4 de marzo de 2016, por lo que el próximo 4 de marzo de 2026 cumplirán los diez años de antigüedad y, por consiguiente, a partir de esa fecha ya no estarán habilitadas para realizar transporte sanitario al haber caducado la certificación técnico-sanitaria.

Esto lleva a que sea necesario reponerlas por otros vehículos nuevos que estarán equipados en función de las necesidades asistenciales.

Desde la Consejería de Salud señalan que las ambulancias tipo C, también conocidas como vehículos de Soporte Vital Avanzado (SVA), son el tipo de ambulancia más completa, diseñada para el traslado de pacientes de alto riesgo y con necesidades críticas. Estos vehículos cuentan con equipamiento médico de alta tecnología y con médico, enfermero y conductor que proporcionan cuidados intensivos y vigilancia médica en ruta.

Por ello, en el contrato que el SMS ha sacado a licitación se detallan las características técnicas que deberán tener los nuevos vehículos, del modelo Mercedes Sprinter 417 CDI, como potencia, techo elevado, cambio automático, cristal tintado y aire acondicionado, entre otros. A esto se suman los requisitos de la carrocería, como es el habitáculo del conductor, el módulo de asistencia, las características de la camilla y porta camillas, la señalización acústica y luminosa, los circuitos y equipos de oxigenoterapia, la rotulación y equipamiento.

El responsable de la Gerencia de Urgencias y Emergencias del 061 recuerda que son los encargados de la prestación de los servicios de asistencia extrahospitalarios en la Región de Murcia y «esta asistencia debe realizarse en el menor tiempo posible, trasladando los medios necesarios, el personal sanitario y el vehículo correspondiente al lugar del incidente». Por ello, insiste, las ambulancias son una herramienta indispensable para prestar la asistencia sanitaria urgente, ya que no puede haber demora.

Flota de 114 vehículos

Las nueve ambulancias que se sumarán a la flota del servicio de urgencias y emergencias forman parte de las 70 unidades de soporte vital avanzado con las que cuenta la Gerencia del 061, que actualmente son modelo Mercedes y están dotadas con equipos de uso médico, de modo que son UCI móviles. Además de estas, el 061 cuenta también con otras 44 ambulancias no asistenciales que son las que realizan traslados de pacientes.

El pasado año 2024, el SMS sacó a contratación la compra de otros tres vehículos para el 061 con el objetivo de reforzar los nuevos SUAP -Servicios de Urgencias de Atención Primaria-.