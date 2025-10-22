Política Social no dejará caer el programa de conciliación familiar ‘Corresponsables’

Los programas de conciliación familiar que ofrecen la mayoría de los ayuntamiento de la Región de Murcia a través del programa ‘Corresponsables’, financiado por el Ministerio de Igualdad, suponen un respiro que permite a miles de familias murcianas poder compaginar su vida laboral y personal. Sin embargo, el Gobierno central ha trasladado su decisión de reducir la cuantía del mismo en un 25% para esta próxima convocatoria, según confirma el Ejecutivo autonómico.

Ante esta decisión, la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad ha decidido realizar un esfuerzo para cubrir ese porcentaje con fondos propios y no dejar caer el programa de conciliación, que sólo el pasado año benefició a un total de 19.355 menores de 16 años y a 11.359 familias de la Región.

El plan ‘Corresponsables’ se puso en marcha en el año 2021 y con él se ofrecen recursos de conciliación a aquellas familias con hijos menores de 16 años.

Estos programas son distintos en función del municipio, ya que los ayuntamientos presentan sus proyectos a la convocatoria abierta de ayudas para recibir financiación, de ahí que existan programas de conciliación como escuelas vacacionales, aulas matinales, ludotecas, servicios canguro y actividades extraescolares, entre otras.

La Comunidad Autónoma es la que recibe el dinero del Ministerio de Igualdad y abre la convocatoria a los ayuntamientos para que estos presenten sus iniciativas y que en todas las localidades de la Región se cuente con recursos de conciliación.

Por ello, las administraciones locales llevan semanas esperando la llegada de la nueva convocatoria para confirmar la continuidad de las acciones que vienen realizando desde hace años a través de estas iniciativas, una convocatoria que sufre un recorte del 25%, lo que supone 1,65 millones de euros menos que en la pasada edición.

Frente a esta nueva situación, el Gobierno regional aportará el 25% de la financiación del plan ‘Corresponsables’ y garantizará los recursos necesarios para los ayuntamientos y las entidades sociales, a quienes también se abrió esta convocatoria el pasado ejercicio.

De esta manera, la Comunidad asume con fondos propios una aportación de 1.647.756 euros, el 25% del total del importe de este plan, al que el Estado destinará el restante, 4.943.268 euros, «a fin de garantizar esas subvenciones para ofrecer recursos de conciliación y corresponsabilidad a las familias», señala el Ejecutivo.

El Gobierno regional otorga estas ayudas a los ayuntamientos por decreto de concesión directa. La cuantía viene determinada por la población de menores de 16 años que tenga cada uno de los municipios que participan y para ello el ayuntamiento tendrá que presentar una memoria de los proyectos que va a realizar, acordes a los objetivos del plan.

La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz destaca que «el Gobierno regional sí que está al lado de las familias, y comprometido con la conciliación y la igualdad de oportunidades, y da un paso adelante para garantizar esos fondos que recortó el Gobierno central, eludiendo su responsabilidad».

Ruiz considera que se trara de «una cofinanciación impuesta», que adoptó el Ministerio el pasado mes de mayo, y «a la que respondemos desde la Región de Murcia con esta dotación de financiación que permitirá que las familias que se encuentran trabajando o en búsqueda de empleo, puedan contar con los recursos que esperaban al necesitar apoyo profesional para cuidar de sus hijos».

Desde la Consejería indican que la próxima convocatoria, tanto para ayuntamientos como para entidades, saldrá publicada en las próximas semanas.