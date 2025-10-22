El plan para proteger la tortuga mora enfrenta a PP y Vox en la Asamblea Regional

El debate sobre el Plan de Conservación de la Tortuga Mora en la Región de Murcia encendió este miércoles el pleno de la Asamblea Regional. El diputado de Vox Salvador Hernández denunció que el proyecto del Ejecutivo autonómico “pone en riesgo la subsistencia de quienes viven del campo” y advirtió de que su aplicación “agravará la despoblación rural y las trabas al desarrollo económico de los pueblos del interior”.

Durante su intervención, el parlamentario acusó a la Consejería de Medio Ambiente de promover un texto “lleno de irregularidades” y “falto de rigor técnico”. Según explicó, el plan “se basa en un mero modelo de probabilidad de presencia de la especie, sin estudios de campo previos”, y delimita su ámbito “sin una justificación científica sólida”. Hernández sostuvo que el documento impone “restricciones injustificadas” a agricultores y ganaderos al exigir “informes preceptivos y vinculantes” para cualquier transformación del uso del suelo.

A su juicio, esa exigencia “atenta contra la seguridad jurídica y la proporcionalidad” y supondrá “un nuevo golpe económico” para el sector primario. «Ya sabemos que su Consejería no se distingue precisamente por la rapidez en conceder autorizaciones», ironizó. El diputado también denunció “errores graves” en la cartografía del plan, como la ausencia de la autopista Cartagena–Vera o de los túneles para fauna construidos en ese trazado.

«Este plan es una chapuza que no cumple los procedimientos y pretende aprobarse sin transparencia», acusó Hernández, quien reprochó al Gobierno haber intentado “ventilarlo en agosto y sin participación real”. Vox reclama que el proyecto “se declare nulo” y que se elabore otro “que proteja a la tortuga mora, pero también a las familias que viven del campo”. “No podemos permitir que el sector primario sea el pagafantas de la Consejería”, subrayó el diputado, asegurando que la oposición al plan es compartida por “ayuntamientos, comunidades de regantes, mujeres rurales y pedanías afectadas”.

"Agricultura y biodiversidad son compatibles", responde Vázquez

Desde el Gobierno regional, el consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez replicó con firmeza. Aseguró que el texto que se apruebe “redundará en beneficio de la especie, del espacio donde habita y de quienes comparten su actividad con una especie amenazada”. Negó que se impongan limitaciones desproporcionadas al campo y recordó que el plan “no prohíbe la actividad agrícola, no contempla expropiaciones y no obliga a revertir cultivos ni usos del suelo”.

«De verdad, no sé qué proyecto ha consultado el señor Hernández, porque nada se parece al documento que está ahora mismo publicado en el portal de transparencia», replicó el consejero. Subrayó que el plan “nace del diálogo y la colaboración con las organizaciones agrarias COAG, Asaja y UPA” y que se encuentra “en fase de información pública” tras haber ampliado su periodo de alegaciones dos meses más a petición de los interesados.

El titular de Medio Ambiente defendió que el proyecto cumple “escrupulosamente” el ordenamiento jurídico y se basa en “criterios científicos y jurídicos sólidos, reconocidos en toda Europa”. Rechazó también que se trate de una iniciativa que enfrente a agricultores y ecologistas: «No es bueno plantearlo como un choque entre quienes cultivan y quienes conservan. La agricultura y la biodiversidad son absolutamente compatibles».

El consejero concluyó su intervención con un mensaje conciliador: «Conservar la naturaleza no es ir en contra de nadie, sino a favor de todos. Sin agricultura, sin ganadería y sin silvicultura, no hay campo ni biodiversidad que proteger».