La Asamblea fracasa en su intento de modificar los decretos de Simplificación y VTC del Gobierno regional

Los decretos ley de Simplificación Administrativa y VTC aprobados por el Consejo de Gobierno el pasado mes de junio y septiembre, respectivamente, se mantienen intactos, sin ningún tipo de modificación, después de que este miércoles hayan sido rechazados los proyectos de ley en el Pleno de la Asamblea Regional con el voto en contra de los grupos parlamentarios del PP y de Podemos-IU, la abstención del PSOE y el único apoyo de Vox.

Sobre la simplificación administrativa, el Partido Popular celebró que se haya "impedido que la pinza PSOE-Vox distorsione" la legislación. La diputada María Casajús subrayó "la coherencia del PP, que, frente a los pactos en los despachos entre PSOE y Vox, ha defendido siempre el decreto del Gobierno regional, pactado con las organizaciones empresariales y que pone la agilidad, la eficacia y la libertad económica en el centro".

Alfonso Martínez Baños, durante su intervención. / Iván J. Urquízar

El diputado regional socialista Alfonso Martínez Baños señaló que "es la séptima vez que el Partido Popular se equivoca" con la ley de Simplificación Administrativa "porque se niega a escuchar a la mayoría de la población y no intenta llegar a un acuerdo".

"No se han tenido en cuenta las recomendaciones de la Federación de Municipios de la Región de Murcia, presidida por el propio Partido Popular, y tampoco han tenido en cuenta las recomendaciones de la economía social y los sindicatos. Este problema se tiene que resolver con diálogo y consenso", señaló.

El PSOE se abstuvo en la votación del dictamen del proyecto de ley de Simplificación Administrativa con el fin de seguir trabajando para alcanzar un acuerdo que atienda las necesidades del tejido empresarial y a la vez garantice la protección del medio ambiente.

La diputada de Vox Virginia Martínez, por su parte, acusó al PP de "colar por la puerta de atrás la destrucción del sector primario", ya que, aunque impulsaron una enmienda para que cualquier proyecto que beneficie al sector primario se considere estratégico, finalmente no se aplicará al no haber sido aprobado el proyecto de ley.

El diputado autonómico de IU-Verdes, José Luis Álvarez-Castellanos, denunció que la ley promovida por el Gobierno regional "no simplifica, sino que allana el camino a los intereses empresariales y al lobby económico de la Región", repitiendo un modelo que "ya abrió la puerta a la especulación urbanística, a la minería y a la agroindustria intensiva, con consecuencias tan graves como la degradación del Mar Menor".

"Respaldo" a la Croem Para la patronal, el mantenimiento del texto original "supone un respaldo al sector empresarial, que participó activamente en su redacción junto a distintas organizaciones sectoriales" y cuyas aportaciones resultaron "decisivas para reflejar las necesidades reales del tejido productivo y configurar una norma moderna y ajustada a la actividad económica". Considera que el decreto ley aprobado "unifica tres normas previas, elimina trámites innecesarios, reduce plazos y moderniza la relación entre las empresas y la Administración, reforzando la agilidad y la eficiencia en los procedimientos". La confederación de empresarios trabaja ahora para asegurar la correcta aplicación de la norma y garantizar que todas las empresas puedan beneficiarse de sus medidas. Con este propósito, el pasado lunes se inició en Murcia un ciclo de jornadas informativas que también se celebrarán en Cartagena, Caravaca de la Cruz, Yecla y Lorca.

Sector del taxi

Antonio Landáburu, del PP, celebró que no hubiera salido aprobada la reforma de la ley que regula el sector del taxi y los VTC. "Frente al intervencionismo del PSOE y el caos de Vox, el decreto del Gobierno garantiza una convivencia armónica de los VTC con el sector del taxi y mejora y enriquece el servicio".

Antonio Landáburu y María Casajús (d), diputados del PP. / Iván J. Urquízar

"No podíamos permitir que las VTC operen sin control en todos los municipios de la Región de la mano de Vox, lo que rompería el equilibrio ya conseguido en el sector, ni tampoco podemos apoyar lo que propone el PSOE, ya que restaría autonomía a los ayuntamientos y llenarían la ley de estudios, informes y fórmulas burocráticas que solo ralentizarían la gestión", añadió.

El diputado regional socialista Miguel Ortega pareció sentirse aliviado tras el rechazo de la Cámara al proyecto de ley, asegurando que el PSOE había "revertido el disparate de enmienda que aprobó el PP que daba barra libre a los VTC para trabajar en todos los municipios".

"Si desde el Grupo Parlamentario Socialista no llegamos a avisar a los taxistas de la enmienda que acababa de apoyar el PP, hoy aquí estarían votando a favor del dictamen de esta enmienda. Si no les llegamos a descubrir en el juego de trileros en el que estaban inmensos, ni familias, ni taxis, ni nada que oliera a ello. El PP estaría como Vox, al lado de las multinacionales y con los VTC", dijo.

Vox se quedó solo votando a favor del proyecto de ley. Según Ignacio Arcas, "el decreto elaborado por el Gobierno de López Miras es una auténtica chapuza normativa que viene a destruir el sector de las VTC y a generar inseguridad en el sector del taxi".