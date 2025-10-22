El Gobierno llevará a la Región ante el Constitucional por los cambios en la ley de ayudas a sindicatos

El Gobierno de España, a través de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha anunciado este miércoles que llevará al Tribunal Constitucional a la Región de Murcia por la reciente modificación de ley de participación institucional, que elimina las ayudas a patronal y sindicatos por su participación en los órganos asesores y consultivos de la comunidad autónoma.

"Hablan de sindicatos subvencionados como si el Partido Popular no estuviera subvencionado por los españoles y las españolas en nuestro país", ha criticado la titular de Trabajo durante la inauguración de las jornadas confederales de acción sindical '40 años de la ley de libertad sindical: UGT a la vanguardia del cambio'.

Díaz ha denunciado hoy que la extrema derecha en España, "que lidera Feijóo pero que se llama Vox", quiere eliminar dos preceptos que son claves de la ley orgánica de libertad sindical --el artículo 6 y el artículo 7-- para acabar con lo que, según ellos, es el "monopolio de los sindicatos subvencionados".

Como casos concretos, Díaz ha denunciado el desmantelamiento del Servicio Regional de Relaciones Laborales (Serla) en Castilla y León, que ha supuesto acciones judiciales por parte del Ministerio de Trabajo, así como la remisión de una carta por parte del director General de la Organización General del Trabajo (OIT).

"Esto lo está liderando Alberto Núñez Feijóo. Se llame Mañueco en unas partes, se llamen Alfonso Rueda en otras o se llamen como se llamen", ha lamentado la vicepresidenta segunda.

Con todo, Díaz ha pedido a los sindicalistas en el acto presentes que defiendan la democracia. "Yo puedo tener lapsus y ante griteríos imposibles en cualquier lugar del mundo, pero la ciudadanía de este país tiene absolutamente claro lo que pasaría si Abascal fuera vicepresidente de este Gobierno y Feijóo", ha subrayado.

En esta línea, la vicepresidenta ha denunciado que hay una ofensiva que lidera Donald Trump para acabar con el derecho de libertad sindical y de huelga en el mundo. "No es casual que la primera orden ejecutiva que ha dictado Donald Trump sea restringir las libertades sindicales y el derecho de huelga de los trabajadores en Estados Unidos", ha advertido.

Tras esto, Díaz ha recordado que el presidente de Argentina, Javier Milei, "inmediatamente" acogió esta misma norma y empezó a recortar los derechos de huelga y de libertad sindical de los trabajadores en ese país. "Si miráis los programas de toda la extrema derecha del mundo, están haciendo exactamente lo mismo", ha alertado la titular de Trabajo.