En directo | La Asamblea vota los proyectos de ley de Simplificación Administrativa y VTC

El presidente del Consejo de Gobierno, Fernando López Miras, comparece este miércoles ante el Pleno de la Asamblea Regional para someterse a una sesión de control en la que responderá a las preguntas que le formulen los portavoces de los grupos parlamentarios, y que han sido admitidas a trámite por la Mesa de la Cámara en su reunión celebrada el martes.

El grupo parlamentario Popular preguntará a López Miras sobre cómo afectará a los autónomos de la Región de Murcia las nuevas medidas anunciadas por el Gobierno de España.

El grupo parlamentario Vox lo hará sobre realización de pruebas periciales a los menores no acompañados de la Región de Murcia para que todos conozcamos la edad real.

Y finalmente, el grupo parlamentario Mixto preguntará sobre el precio de la vivienda asequible en la Región de Murcia.

La oposición lleva mucho tiempo esperando la oportunidad de preguntar al presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, en sesión de control. No lo hacían desde el 9 de mayo. Este miércoles, el jefe del Ejecutivo rendirá cuentas en la Asamblea Regional; sin embargo, el segundo grupo más numeroso de la Cámara, el Socialista, no formulará ninguna cuestión porque no incluyó nada en el orden del día, según fuentes parlamentarias.

Sesión plenaria de control

Además de las preguntas orales a López Miras, la Sesión Plenaria de control incluye la sustantación de las siguientes preguntas orales a los miembros del Consejo de Gobierno que abordarán los siguientes temas:

Ampliación de colegios para albergar 1º y 2º de ESO), formulada por el grupo parlamentario Popular

para albergar 1º y 2º de ESO), formulada por el grupo parlamentario Popular Acuerdo comercial entre la Comisión Europea y Marruecos, formulada por el grupo parlamentario Popular

entre la Comisión Europea y Marruecos, formulada por el grupo parlamentario Popular Oferta de comedores escolares del curso 25/26, formulada por el grupo parlamentario Popular

del curso 25/26, formulada por el grupo parlamentario Popular Consecuencias para la ciudadanía de la Región de Murcia de fijar en 170.000 euros el precio de las viviendas en el nuevo Plan de Viviendas Asequibles , formulada por el grupo parlamentario Socialista

de las viviendas en el , formulada por el grupo parlamentario Socialista Interrupciones voluntarias del embarazo en la Red Pública Sanitaria de la Región de Murcia, formulada por el grupo parlamentario Socialista

en la Red Pública Sanitaria de la Región de Murcia, formulada por el grupo parlamentario Socialista Sobre la no convocatoria del Centro de Coordinación Operativa Integrado ante la alerta roja que afectó al Campo de Cartagena los días 10 y 11 de octubre, formulada por el grupo parlamentario Socialista

ante la que afectó al Campo de Cartagena los días 10 y 11 de octubre, formulada por el grupo parlamentario Socialista Elaboración y posterior cumplimiento de las previsiones macro económicas de los próximos años 2026 y 2027, formulada por el grupo parlamentario Vox

de los próximos años 2026 y 2027, formulada por el grupo parlamentario Vox Valoración del daño a la subsistencia de las personas afectadas por el desarrollo del Plan de conservación de la tortuga mora en la Región de Murcia, formulada por el grupo parlamentario Vox

de las personas afectadas por el desarrollo del en la Región de Murcia, formulada por el grupo parlamentario Vox Sobre sentencia del juzgado de lo mercantil n.º 9 de Madrid, en la que se condena a la Región de Murcia a abonar a la sociedad concesionaria del Aeropuerto de Murcia más de 140 millones de euros, formulada por el grupo parlamentario Vox

más de 140 millones de euros, formulada por el grupo parlamentario Vox Medidas en materia de ordenación del territorio frente a los arrastres de sedimentos al Mar Menor cada vez que se producen lluvias torrenciales, formulada por el grupo parlamentario Mixto

cada vez que se producen lluvias torrenciales, formulada por el grupo parlamentario Mixto Sobre la falta de desarrollo de la Ley 4/2022, de 16 de junio, de mecenazgo de la Región de Murcia , formulada por el grupo parlamentario Mixto

, formulada por el grupo parlamentario Mixto Valoración de las condiciones establecidas en las convocatorias de ayudas asistenciales de comedor escolar (POPL-0532), formulada por el grupo parlamentario Mixto

Fin de la sesión extraordinaria

Previamente, el orden del día incluirá la aprobación, en su caso, del Proyecto de Ley de Simplificación Administrativa y del Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley 10/2014, de 27 de noviembre, reguladora del transporte público de personas en vehículos de turismo por medio de taxi de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Con la celebración de este Pleno se cerrará el orden del día de la Sesión Extraordinaria, dando comienzo al primer período ordinario de sesiones del tercer año legislativo de la XI Legislatura de la Asamblea Regional.