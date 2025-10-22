Un centenar de colegios se interesan por implantar el 'modelo EGB' hasta los 14 años

Más de un centenar de centros educativos de la Región de Murcia se han interesado por la implantación el próximo curso 2026-2027 del nuevo sistema para impartir primero y segundo de ESO en los propios colegios, lo que mantendría a los alumnos en estos centros hasta los 14 años, como sucedía con el antiguo 'modelo EGB'. Para ello, sus responsables han mantenido este miércoles una reunión en la Consejería de Educación y Formación Profesional en la que se les ha informado sobre los procedimientos para solicitarlo y los requisitos que deben cumplir para que se les autorice.

El objetivo de esta medida es que el alumnado continúe en su entorno escolar hasta los 14 años para facilitar la transición entre etapas, previniendo el abandono educativo temprano y fomentando el éxito educativo, ya que con el nuevo modelo el paso del colegio al instituto se produce habitualmente a los 12 años.

El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, ha anunciado la celebración de estos encuentros durante su comparecencia en la Asamblea Regional en Cartagena, donde ha aprovechado para insistir en que para implantar esta medida "los centros deben tener espacio suficiente y disponer de instalaciones adecuadas como pabellón deportivo, biblioteca, aseos adaptados, taller de tecnología y laboratorio". Además, se dará preferencia a los centros en entornos rurales y con alumnado en situación de vulnerabilidad, y se estudiará la ocupación de los institutos del entorno, con el fin de reducir la presión de alumnado”.

Siete colegios ya ofrecen este modelo La Consejería de Educación informa de que actualmente la Región de Murcia ya cuenta con siete centros educativos públicos de Primaria que ofrecen primero y segundo de la ESO. Estos colegios son: Arteaga (Sucina-Murcia).

Isabel Bellvis (Corvera-Murcia).

Salzillo (Espinardo-Murcia).

Nuestra Señora de los Dolores (Torre Pacheco).

Guadalentín (El Paretón-Totana).

Profesor Enrique Tierno (Lobosillo-Murcia).

Garre Alpañez (Balsicas-Torre Pacheco).

En total, este miércoles se han celebrado dos reuniones con los directores de los colegios que se han interesado por la medida y en las que se les ha explicado todos los detalles de un proyecto con el que la Región de Murcia seguirá los pasos de otras autonomías, como Madrid.

Plazo hasta el 13 de noviembre

Los centros educativos tendrán hasta el 13 de noviembre para solicitar participar en este proceso. Entre la documentación a presentar está la aprobación de la iniciativa por parte del claustro del centro y por el Consejo escolar. Los técnicos de la Consejería estudiarán los espacios de los centros, realizarán una visita al colegio y comunicarán qué centros se podrán convertir en CPEIBas.

El consejero señala que ka medida va más allá de una reorganización administrativa porque pretende mantener al alumnado en un entorno conocido y aportar a estos menores, que en muchos casos tienen 11 años, seguridad y confianza. Para este cambio, la Consejería de Educación también ha tenido presente que primero y segundo de la ESO son los cursos con las tasas de repetición más altas y con mayores índices de conflictividad, ya que un 75 por ciento de las faltas que comete el alumnado en los institutos corresponde a estas etapas.