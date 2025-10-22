Los bomberos forestales de la Región denuncian precariedad y anuncian nuevas movilizaciones

El conflicto laboral entre los bomberos forestales de la Región de Murcia y la Consejería de Medio Ambiente sigue sin resolverse. El colectivo, que lleva meses reclamando mejoras salariales y de conciliación, denuncia la falta de avances tras varias reuniones con el Gobierno autonómico. Mientras la Administración asegura que las limitaciones presupuestarias de los pliegos cerrados impiden subir los sueldos, los trabajadores advierten que su situación es “insostenible” y preparan nuevas movilizaciones.

El secretario de la sección sindical de Sitras, el sindicato mayoritario en el Comité de Empresa, Pedro González Rivas, explicó que las negociaciones con la Consejería apenas han dado resultados. Las reuniones, celebradas con el consejero Juan María Vázquez y el secretario general de Medio Ambiente, Enrique Ujaldón, dejaron “una sensación de parálisis”. “Nos dijeron que iban a estudiar nuestras propuestas, pero hoy hemos comprobado que no hay avances reales”, lamentó González.

Sueldos bajos y conciliación imposible

Las principales demandas de los bomberos forestales se centran en la mejora del salario y la conciliación laboral y familiar. En la última reunión, la Administración regional descartó cualquier incremento económico hasta la renovación del pliego prevista para 2028, alegando que “el pliego está cerrado”. González, sin embargo, recordó que “en otros servicios, como el de ambulancias, sí se han modificado los precios y aumentado los sueldos”, por lo que considera que la negativa es “más una cuestión de voluntad que de imposibilidad”.

Actualmente, los bomberos forestales murcianos perciben unos 1.300 euros mensuales de media, una cantidad que califican de insuficiente para el nivel de responsabilidad y disponibilidad que exige el puesto. “Somos imprescindibles para la comunidad, pero tenemos un sueldo irrisorio”, criticó el representante sindical. Según explicó, trabajan 21 o 22 días al mes, con jornadas de 8 o 9 horas, y permanecen localizados el resto del tiempo, lo que impide cualquier planificación personal.

A la escasa remuneración se suma la falta de efectivos, que compromete la operatividad del dispositivo en emergencias prolongadas. “En las primeras 12 horas respondemos, pero a partir de ahí nos quedamos con la mitad del personal disponible”, detalló González, que advirtió de los riesgos que conlleva esta situación tanto para la eficacia del servicio como para la seguridad de los propios bomberos. “No somos superhombres”, recalcó, recordando casos en los que han llegado a encadenar más de 20 horas seguidas de trabajo durante grandes incendios.

El bombero forestal y representante de Sitras, Pedro González Rivas, en una de las protestas celebradas en Murcia. / L.O.

El sindicalista insistió en que el modelo actual no permite garantizar una respuesta adecuada en situaciones críticas. En otras comunidades, explicó, existen sistemas de relevo que permiten mantener la operatividad durante más tiempo. “Aquí, en cambio, tras las primeras horas, el operativo queda comprometido”, señaló.

Desde la Consejería se han comprometido a estudiar medidas para mejorar la conciliación, como una reorganización de los turnos o la posibilidad de ampliar las brigadas de nueve a diez integrantes mediante ajustes con la empresa adjudicataria. Sin embargo, González considera estas promesas son “claramente insuficientes”. “Lo que hace falta es más personal y una mejora económica real”, afirmó.

El portavoz sindical recordó además que los trabajadores han perdido más de 2.400 euros anuales de poder adquisitivo por la falta de actualización salarial ligada al IPC. “En otras comunidades las subidas están garantizadas por convenio; aquí nos hemos quedado atrás”, lamentó.

Movilizaciones en marcha

Ante la falta de avances, Sitras celebrará esta tarde una asamblea de trabajadores para ratificar las próximas acciones de protesta. Según adelantó González, la intención del colectivo es mantener la presión y “no esperar hasta 2028 para ver cambios”.

La próxima movilización está prevista para el viernes 24 de octubre, a las 19.00 horas en la calle Trapería de Murcia, frente a la Consejería de Medio Ambiente. El sindicato tampoco descarta recurrir a la huelga, aunque reconoce las dificultades de paralizar un servicio esencial. “Somos los primeros en acudir cuando la comunidad nos necesita, pero seguimos sin el reconocimiento ni las condiciones que merecemos”, concluyó González.