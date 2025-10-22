Política
López Miras anuncia 2 millones de euros más en ayudas al comercio de proximidad para apoyar a los autónomos
Esta cantidad se suma "a los 700.000 ya disponibles que van a ayudar a nuestros comerciantes en su día a día y a mantener su actividad", explicó el presidente
El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, anunció este miércoles que el Gobierno de la Región de Murcia ofrecerá ayudas extra por valor de 2 millones de euros a los comercios de proximidad para apoyar a los autónomos.
El jefe del Ejecutivo informó de esta medida durante la sesión de control al Gobierno en la Asamblea Regional. "Dos millones más, adicionales a los 700.000 ya disponibles que van a ayudar a nuestros comerciantes en su día a día y a mantener su actividad", explicó el presidente, que explicó que este sector es el que "concentra la mayoría de los autónomos".
El presidente respondía así a una pregunta del Grupo Parlamentario Popular, que le pedía que valorara las nuevas medidas del Gobierno de España que afectan a los trabajadores por cuenta propia. "El Gobierno de Sánchez es un gobierno que exprime y asfixia. El Gobierno progresista que menos progresos ha traído a España", denunció Miras, que ponía de manifiesto el "sablazo sin precedentes" de 200 millones de euros que tendrían que pagar los autónomos de sus bolsillos si se aplicara la subida de cuotas que anunció la ministra de Seguridad Social en un primer momento.
La última propuesta remitida a los agentes sociales incluye una subida de las cuotas que oscila entre tres y 15 euros más al mes a partir del próximo ejercicio para todos aquellos que tengan unos rendimientos netos superiores al equivalente al salario mínimo interprofesional (SMI).
"Sale una ministra, anuncia una subida de cuotas sin negociar y sin informar, y a los dos días da marcha atrás. Con este rigor, nada nos hace pensar que la semana que viene tengamos otra subida de impuestos", señaló Miras.
El presidente autonómico sacó pecho por los datos de autónomos que registra la Región de Murcia, segunda comunidad en la que más crecen estos trabajadores, hasta superar los 105.000 autónomos gracias, según detalló, a medidas como la Cuota Cero Ampliada y una Oficina del autónomo "con más de 500 atendidos en un año".
