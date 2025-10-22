Alerta amarilla en la Región por rachas de viento de hasta 70km/h el jueves

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido un aviso de nivel amarillo por rachas de viento que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora en la comarca del Altiplano durante la jornada de este jueves, 23 de octubre.

El aviso estará activo entre las 8:00 y las 18:00 horas, con una probabilidad de entre el 40% y el 70% de que se registren estos fenómenos adversos. Los vientos soplarán principalmente de componente oeste, afectando especialmente a los municipios de Yecla y Jumilla.

Ante estos fenómenos adversos, la AEMET recomienda extremar las precauciones, especialmente en zonas altas o expuestas, y asegurar objetos susceptibles de ser desplazados por el viento. También se pide prudencia en la conducción, sobre todo en carreteras abiertas o con presencia de vehículos pesados.

Aunque el aviso se limita al Altiplano, no se descartan rachas moderadas en otras zonas del interior de la Región, acompañadas de un descenso de las temperaturas máximas y un ambiente más otoñal tras el paso de la DANA de los últimos días.