Más de 400 escolares conocen de primera mano el voluntariado

Más de 400 escolares de la Región de Murcia participaron ayer en el I Encuentro del Voluntariado de la Región, celebrado en el Cuartel de Artillería de Murcia, donde se desplegaron las casetas informativas de más de 40 entidades sociales y donde los asistentes conocieron la labor que desarrollan cerca de 16.000 voluntarios en proyectos impulsados en diferentes ámbitos, como el acompañamiento a mayores, a personas vulnerables, el cuidado del medio ambiente o de la salud mental.

La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, visitó junto a los estudiantes las actividades, con las que se busca acercar a los jóvenes al compromiso social, mostrándoles cómo pueden participar de forma activa en la sociedad. Los alumnos de Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato recorrieron la zona expositiva y, mediante juegos, actividades lúdicas y participativas o charlas, profundizaron en la experiencia del voluntariado.

Ruiz destacó la importancia de que «los niños y los jóvenes conozcan, desde edades tempranas, la realidad de su entorno, cómo pueden ayudar a otras personas y la recompensa emocional que pueden recibir con una labor, la del voluntariado, que es mucho más que compartir, que consigue transformar la sociedad, permite construir una sociedad más justa y, en este encuentro, los más jóvenes están aprendiendo las múltiples formas de contribuir a ese objetivo».

Con un enfoque divertido, accesible y cercano, las actividades desarrolladas mostraron a los escolares que cualquier persona, independientemente de su edad, tiene mucho que aportar, y que esa contribución puede tener un gran impacto, ya que puede contribuir a un cambio social.

El encuentro, organizado por la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad, a través de la Dirección General de Servicios Sociales, Tercer Sector y Gestión de la Diversidad, contó con la colaboración del Ayuntamiento de Murcia y la dirección general de Juventud, y la cooperación de diversas entidades como Fade, Cruz Roja, Cáritas, Manos Unidas o la Plataforma del Voluntariado Regional.